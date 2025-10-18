У "Резерв+" з'явилася відстрочка ще для однієї групи людей: як оформити

У застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція, що дає змогу військовозобов'язаним батькам дітей з інвалідністю швидко і без бюрократії отримати відстрочку від мобілізації.

Тепер процедура проходить повністю онлайн без необхідності збирати довідки або стояти в чергах. Система автоматично перевіряє користувацькі дані користувача в державних реєстрах, після чого результат одразу відображається в смартфоні. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Скористатися послугою можуть:

рідні батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи

Якщо обоє батьків є військовозобов'язаними, кожен із них має право подати запит на відтермінування через додаток. Важливо, щоб інформація про встановлену інвалідність була чинною та внесена до баз даних Міністерства соціальної політики.

Щоб скористатися новою послугою, необхідно оновити додаток "Резерв+" до останньої версії через AppStore або Google Play. Після авторизації користувач має обрати на головному екрані пункт "Подати запит на відтермінування", обрати тип і надіслати запит. Повідомлення про результат прийде у вигляді сповіщення.

