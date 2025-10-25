ТЦК через неделю перестанут принимать документы на отсрочку, — что известно

С 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Минобороны.

В Минобороны уточняют, что если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

Нововведение направлено на упрощение процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров.

Поэтому всем, кто планирует оформить отсрочку, стоит сделать это до конца октября или подготовиться к подаче документов через "Резерв+" или ЦПАУ.

Изменения в бронировании — что известно

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.

В целом документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.

А отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически — без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.

Как сообщал Фокус, недавно в приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая военнообязанным родителям детей с инвалидностью быстро и без бюрократии получить отсрочку от мобилизации.

Фокус также писал, что в "Резерв+" появилась отсрочка для супружеских пар, в которых муж или жена имеют инвалидность І или II группы.