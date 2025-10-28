Не лише рахунки: Рада підготує комплексний законопроєкт про СЗЧ і ухилянтів, — нардепка

Позафракційна народна депутатка Оксана Савчук підтвердила, що у парламенті обговорюють посилення покарань для тих, хто тікає або ухиляється від служби. Однак, з її слів, арештом рахунків і майна ці зміни не обмежаться.

"Я знаю, що є доручення на рівні Генштабу працювати взагалі і дати нарешті комплексне бачення: що робити, хто будуть ці люди, чи буде їм даватися ще якась остання можливість повернутися", — заявила депутатка в ефірі "Новини.LIVE" 28 жовтня.

Вона розповіла, що мала звернення від військових щодо повернення з СЗЧ. Йшлося про те, що в разі повернення на службу вже після завершення терміну амністії потрібно чекати на рішення суду, щоб людину перерозподілили. Савчук припустила, що для таких людей слід ухвалювати рішення на рівні штабу, не чекаючи на суд.

"Я думаю, що однозначно на законодавчому рівні буде проголосований якийсь комплексний законопроєкт, який стосується всіх тих, хто пішов у СЗЧ або хто ухиляється. І не треба говорити, що це виключно будуть якісь рахунки. Я думаю, що, можливо, це будуть санкції набагато, зовсім іншого характеру", — підкреслила вона.

Зі слів нардепки, є навіть доручення президента Володимира Зеленського з цього приводу. Однак коли зміни почали обговорювати на законодавчому рівні, деякі депутати закликали почекати "тиждень-два" на пропозиції від Генштабу або Міноборони.

"І ми вже зможемо тоді доопрацювати те, що вони пропонують", — додала Савчук.

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко повідомив про приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства і СЗЧ в Україні. Він розповів, що у парламенті обговорюють законодавчі зміни, і серед запропонованих варіантів — арешт рахунків і майна.

Також нардеп попередив, що українцям частіше надсилатимуть повістки. Він пояснив, що ТЦК отримають доступ до інформації про військовозобов’язаних, але проблемою буде розшук цих людей навіть попри доступ до бази даних.