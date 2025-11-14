У 4 рази більше, ніж у 2024-му: скільки справ щодо СЗЧ відкрили в Україні в 2025-му році

За перші 10 місяців 2025-го року було відкрито понад 162 тисячі кримінальних проваджень щодо самовільного залишення військової частини. Щомісяця правоохоронці відкривають майже 16 тисяч нових проваджень щодо СЗЧ.

У той же час до суду дійшло лише 5% справ. Про це повідомили в Опендатабот з посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

Вони порівняв дані за період січень-жовтень у 2025-му році з даними за аналогічний період в минулих роках.

Порівняння кількості відкритих проваджень щодо СЗЧ по роках Фото: Опендатабот

У 2025-му році кількість справ за 10 місяців в 4 рази більше, ніж було зафіксовано за цей же період у 2024-му.

При цьому, якщо у 2022-му році було загалом відкрито 6 тисяч таких проваджень, то зараз така кількість проваджень відкривається менш як за 2 тижні.

Щомісячно у 2025-му році відкривають майже 16 тисяч справ про СЗЧ, тоді як у 2024-му цей показник складав близько 5 тисяч на місяць, а в 2023-му — 1,5 тисячі на місяць.

У той же час підозру отримали лише 9,3 тисячі військовослужбовців, що складає близько 6% від усіх проваджень. До суду дійшли лише 5% проваджень. У 2022 році до суду доходила кожна п’ята справа про самовільне залишення частини.

До 30 серпня 2025 року діяв спрощений механізм повернення військовослужбовців після СЗЧ без кримінальної відповідальності для тих, хто здійснив СЗЧ до 10 травня 2025-го року. Військові, які виявляли бажання продовжити службу, могли подати заявку та впродовж трьох діб повернутись до лав Сил оборони, потрапивши до резервної частини.

Ті ж, хто пішов у СЗЧ після 10 травня, могли повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці.

Відповідно до кримінального кодексу, самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Рекордна кількість СЗЧ в жовтні

7 листопада військовослужбовець Ігор Луценко повідомив, що у жовтні було встановлено "рекорд" — 21602 людей пішли в СЗЧ. За його словами, кожні 2 хвилини одна людина втікає з армії.

При цьому він наголосив, що це лише офіційні дані. А багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються.

"Усе, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога — це зокрема тому, що нам не вистачає воїнів. У нас вистачає дронів на фронті. У нас вистачає грошей в тилу. У нас надто мало людей воює. Ті, хто зараз на фронті — воюють з величезним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне, потрійне навантаження. У нас на фронті величезні діри у обороні через це", — написав Луценко.

На цю статистику відреагував і підполковник ЗСУ та заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Він закликав підійти до реального вивчення питання й зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра неістотна, а в інших обраховується в тисячах.

"Підказую — найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне – критично необхідно", — наголосив Жорін.

Також заступник командира Третього армійського корпусу попередив, що якщо не почати працювати з цим питанням, то скоро кількість людей, які самовільно залишили частину, перевалить за показники поповнення.

Раніше повідомлялося, що у парламенті обговорюють посилення покарання за втечу зі служби, але рішення залежатиме від Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, нардеп Руслан Горбенко розповів, що в Україні зареєстровано приблизно 300 тисяч справ щодо дезертирства і СЗЧ.

У той же час народна депутатка Оксана Савчук розкрила деталі можливих покарань. За її словами, арештом рахунків і майна ці зміни не обмежаться.