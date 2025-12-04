Люди другого качества: нардеп Костенко призвал увеличить темпы мобилизации в два раза (видео)

Ежемесячно в Украине в Вооруженные силы Украины мобилизуют около 30 тысяч человек, однако этого количества не хватает для того, чтобы избежать просачивания российской армии, учитывая растянутость линии боевого столкновения.

Нехватка людей на фронте стала проблемой, о которой уже говорят вслух, но чтобы ее решить, нужно принять ряд мер и в первую очередь изменить подход к мобилизации и ее качеству, заявил в эфире Radio NV секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Ту мобилизацию, которую мы сейчас проводим, она иногда покрывает 50%, даже при тех 30 000, которых мы говорим. Это, примерно говорю цифру, где-то на 50% покрывает наши потребности по количеству. Но по качеству я думаю, процент еще ниже", – отметил Костенко.

Он подчеркнул, что 30 000 человек в 2025-м – это даже не 20 000 в 2023-м.

"Это разные по качеству люди", – уверен он, добавив также, что то, как сейчас проводится призыв, не гарантирует высокой нравственности в армии.

Чтобы ситуация изменилась, народный депутат считает, что вопросом мобилизации и ее качества должен заниматься президент как Верховный главнокомандующий, однако тот предпочитает не упоминать тему, которая очень непопулярна.

"Я никакого заявления от него за всю войну о мобилизации не слышал, к сожалению… И когда Верховный главнокомандующий даже там приезжает на фронт, говорит с бойцами, а в это время не призывает нацию мобилизоваться и становиться в бой, это выглядит как минимум однобоко".

Костенко уверен, что в этом процессе должны участвовать все, начиная от правительства и заканчивая президентом.

"Мобилизация нуждается, как мы уже увидели, в непопулярных решениях. А у нас боятся, к сожалению, непопулярных решений. Пытаются их на Верховную Раду перебросить там на ТЦК, выполняющие свою работу и те 17 задачи, которые им ставят", – резюмирует парламентарий.

В свою очередь начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько в интервью "Украинской правде" подтвердил нехватку людей в подразделениях:

"Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не из 30 тысяч человек, а 70 тысяч, все подразделения были бы накоплены. В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СОЧ уходят".

