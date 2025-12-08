Возможность брони на 45 дней: Кабмин упростил процедуру бронирования работников

Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, теперь вводится возможность бронировать работников на 45 календарных дней, чтобы компании не теряли специалистов при урегулировании формальных процедур.

Изменения направлены на то, чтобы защитить кадровый потенциал предприятий, которые работают в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивают экономическую устойчивость страны. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Правительство разрешило бронировать работников ОПК на 45 календарных дней. За это время работник должен устранить нарушения правил воинского учета, а компании не будут терять специалистов при урегулировании формальных процедур.

Также для предприятий, имеющих статус критически важных, отменили 72-часовой срок для проверки списков работников, которые были поданы на бронирование. В Кабмине пообещали, что это решение будет приниматься быстрее.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета — это то, что бизнес давно ожидал", — заявил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Критически важные предприятия смогут использовать обновленный механизм бронирования с момента официальной публикации Кабмином.

Бронирование работников критически важных предприятий

Напомним, что с 4 декабря вступил в силу закон о временном бронировании работников критических учреждений и предприятий. Согласно ему, бронировать можно даже тех, кто не оформил должным образом документы, не стоял на учете, не обновлял свои данные или был объявлен в розыск.

Зато в ноябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения.

Ранее народный депутат "Голоса" Роман Костенко заявил, что ежемесячно в Украине в Вооруженные силы Украины мобилизуют около 30 тысяч человек. Однако, по его словам, этого количества не хватает для того, чтобы избежать просачивания российской армии. Зато для покрытия потребностей ВСУ нужно мобилизовать минимум вдвое больше.

При этом Костенко считает, что долговременная война такого масштаба, как российско-украинская, невозможна без принудительной мобилизации.