"Кто не хочет – выезжают": Костенко объяснил, почему невозможна мобилизация без принуждения

Нехватка личного состава на фронте становится серьезной проблемой, что позволяет противнику медленно, но постепенно продвигаться, и подход к мобилизации нужно менять.

Война такого масштаба, как продолжается межу Россией и Украиной уже почти четыре года, невозможна без принудительной мобилизации, поскольку только рекрутинг тут не поможет, заявил в эфире YouTube-канала "Є Питання" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В качестве примера он привел статистику, которая действует в любой стране.

"Есть 10%, готовых защищать страну в любой момент, взять в руки оружие и пойти. Есть какие—то там 20%, которые говорят: "Призовут – пойду". И есть другие группы населения, которые говорят: "Призовут – не пойду" или "Лучше через Тису переплыву". Из-за масштаба войны мы уже, наверное, исчерпали те проценты, которые у нас пошли в 2022-2023 году и исчерпали или исчерпываем тех, кто "призовут – пойду". И дальше у нас остается категория "не пойду"", – констатирует он.

Однако каждый гражданин имеет одинаковый долг перед государством.

"Когда ты реалистично осведомлен и видишь цифры призыва, СОЧ, непосредственно знаешь, как это происходит на поле боя, ты понимаешь, что война таких масштабов – это мобилизация, это призыв, это не рекрутинг. Рекрутинг – это как вспомогательное к мобилизации, а это – принуждение, к сожалению", – объяснил парламентарий.

Предупреждая хейт, он подчеркивает, что во всем мире во время войны такого масштаба вряд ли где-то найдется страна, где бы в подобных условиях людей брали в армию только по их личному желанию. Это при условии, что есть желание сохранить страну.

В противном случае, говорит нардеп, должен был быть какой-то общественный договор, согласно которому те, кто не хотят (воевать) – выезжают из страны. А те, кто хотят, – бьются.

"Значить, те имеют одни обязательства, те – другие. Не может так быть, что все любят страну, все хотят границы 1991 года, но одни бьются, а другие категорически против этого, и они не берут в руки оружие и не помогают ни экономически, не волонтерят, ничего остального. Не может такого быть. Мы или все вместе, или мы проигрываем. Поэтому, к сожалению, принуждение", – продолжил гость эфира.

Костенко подчеркнул, что принуждение тоже бывает разным. Если государство вручает повестку, отправляет на ВВК и дает в руки оружие – это принуждение по закону.

"А бывает принуждение, когда уже никто не хочет идти, хотя с военных требуют каких-то показателей. И ТЦК – это как жертвы для меня, потому что призывом должны заниматься военно-гражданские администрации, правоохранительные органы", – пояснил нардеп.

Он уточнил, что ТЦК, как они задуманы, – это люди, которые должны сидеть у себя в кабинете, рассылать повестки, к ним должны приходить люди, направленные или повестками, или которым вручили повестки ВЦА или руководители объединенных территориальных общин.

Однако последние, поскольку на выборных должностях, дистанцировались от этого, чтобы не растерять потенциальных избирателей.

"И все снова на плечи ТЦК. А ТЦК – это в большинстве своем солдаты, которые понимают, что их побратимы там, на поле боя. И то, что бы делаем: не дали повестку, мы предаем тех, кто там. Они не могут пойти на ротацию, пойти в отпуск, не могут выйти из окопов, где они сидят, и просто отдохнуть. И для нас это нормально. Кто-то там ведет свою политику, что нормально быть уклонистом, уходить в СОЧ. В их понимании это нормально, но страдает та часть населения, которая бьется на поле боя".

Депутат подчеркивает: если бы у нас было достаточно резервов, бойцы могли бы быть 2-3 дня на поле боя, возвращаться и отдыхать, а за них на позиции заходили другие.

"И это был бы фактор сдерживания для противника", – уверен он.

