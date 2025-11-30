Новые почтовые тарифы, бронирование и помощь от государства: что изменится с 1 декабря

С 1 декабря в Украине произойдет ряд изменений, которые непосредственно повлияют на граждан. "Новая почта" повышает цены, кто-то сможет получить временное бронирование, государство будет раздавать помощь, а поездки по железной дороге станут несколько доступнее.

В декабре украинцев ждут некоторые изменения. Фокус собрал информацию о них.

Программа "УЗ-3000"

Как передавали в hromadske, председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский анонсировал запуск пилота "УЗ-3000" в декабре. Сначала программа заработает для прифронтовых общин. Планируется, что каждый украинец сможет использовать бесплатные 3000 километров в четырех поездках. Билет можно будет купить только на себя или на ребенка.

Бесплатные километры можно будет получить в приложении "Укрзалізниці" и потратить на конкретные непиковые рейсы.

Больше поездов между Львовом и Киевом

С 14 декабря железнодорожное движение по самому популярному направлению Киев — Львов будет организовано каждый час. Такой график будет удобен для пассажиров, а также позволит компании равномерно распределить поток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.

Программы "Зимней поддержки"

До 17 декабря можно подать заявку на единовременную выплату 6 500 гривен, за эти деньги можно будет приобрести одежду, обувь, лекарства и витамины. Помощь получат украинцы, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Воспользоваться средствами можно будет в течение 180 дней.

Также до 24 декабря можно подать заявку на 1000 гривен для себя и ребенка. Сделать это можно через "Дію" или отделение "Укрпочты". Эту единовременную помощь может получить каждый украинец. Воспользоваться деньгами можно будет до 30 июня следующего года.

Жилье для переселенцев

С 1 декабря граждане со статусом ВПЛ, которые переселились с временно оккупированных территорий и являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью, смогут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен. Сделать это можно через "Дію", а деньги можно будет использовать для приобретения жилья или инвестирования в строительство. Также ваучер можно использовать как первый взнос или погасить им ипотеку.

"Ваучер можно будет использовать в течение 5 лет. После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств", — отмечала премьер-министр Юрия Свириденко.

Бронирование от мобилизации

Адвокат Лидия Карплюк объяснила "Факты ICTV", 4 декабря вступает в силу закон о временном бронировании работников критических учреждений и предприятий. Бронировать можно будет даже тех, кто не оформил должным образом документы, не стоял на учете, не обновлял свои данные или был объявлен в розыск. Однако срок такого бронирования не может превышать 45 дней, за которые работник должен устранить все нарушения и навести порядок в документах.

Новые почтовые тарифы

С 1 декабря "Новая почта" вводит доплаты:

за доставку в почтомат — 10 гривен;

за то, что курьер забирает или доставляет посылки и документы — 50 гривен;

за отправления с габаритом более 120 сантиметров — 150 гривен.

Доставка документов в фирменном конверте по городу будет стоить 60 гривен, а по Украине — 70 гривен. Стоимость перевозки грузов весом более 30 килограммов между отделениями будет стоить на 1 гривну больше за каждый килограмм.

Стоимость доставки посылок по городу возрастет до 100 гривен при весе до 10 килограммов и до 160 гривен при весе до 10 килограммов. Стоимость доставки между отделениями по Украине тоже увеличится, она составит 120 и 180 гривен соответственно.

