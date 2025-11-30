Пенсии с 1 декабря: кто получит новые надбавки и кому пересчитают выплаты в Украине

65-летним гражданам и "долгожителям" повысят пенсии в Украине. Кроме того, в декабре состоится перерасчет выплат тем, кто не дождался индексации весной.

В декабре 2025 года у части украинских пенсионеров вырастет размер выплат. Повышение коснется тех, кто достигнет в первый месяц зимы определенного возраста и еще одной отдельной категории. В нюансах разобрались журналисты "ТСН.ua".

Пенсия в Украине: минимальные выплаты 65-летним

Пенсионеры, которые не работают и достигнут возраста 65 лет, получат право на перерасчет выплат.

Единственное условие — достаточный страховой стаж, который составляет:

для женщин — 30 лет;

для мужчин — 35 лет.

Размер пенсии для таких граждан не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты, сейчас это — 3200 гривен. Если выплаты превышают предел, надбавку не назначают.

Пенсия в Украине: надбавки "долгожителям"

Автоматические надбавки получат также "долгожители", которые в декабре достигнут определенного возраста:

от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 450 гривен;

80 лет и старше — 570 гривен.

Эту надбавку назначают независимо от размера пенсии. Обращаться для оформления никуда не нужно. Ее автоматически добавляют со дня, следующего после дня рождения.

Пенсия в Украине: перерасчет в декабре

В декабре могут повысить выплаты пенсионерам, которые официально работают и которым не проиндексировали выплаты в апреле. Индексацию проводят не ранее, чем через два года после предыдущего перерасчета, обычно с 1 апреля.

Однако если человек оформил пенсию с ноября 2023 года и продолжил работать, ждать апреля не обязательно. Уже в декабре 2025 года можно обратиться с заявлением в подразделение Минсоцполитики по своему адресу, чтобы выплаты досрочно пересчитали.

Пенсию обязаны пересчитать, если уже прошло два года, благодаря большему страховому стажу. Даже в случае, если нынешняя зарплата человека ниже той, с которой начислялась пенсия.

Напомним, в декабре все украинцы могут оформить единовременное пособие в размере 1000 гривен. Заявку можно подать через приложение "Дія" или в отделении "Укрпочты".

Также в Украине принимают заявки на единовременную выплату в размере 6 500 гривен. Эту помощь в рамках "Зимней поддержки" могут получить граждане, которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах из-за войны или других ситуаций.