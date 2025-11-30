Пенсії з 1 грудня: хто отримає нові надбавки й кому перерахують виплати в Україні

65-річним громадянам та "довгожителям" підвищать пенсії в Україні. Окрім того, у грудні відбудеться перерахунок виплат тим, хто не дочекався індексації навесні.

У грудні 2025 року у частини українських пенсіонерів зросте розмір виплат. Підвищення стосуватиметься тих, хто досягне у перший місяць зими певного віку та ще однієї окремої категорії. У нюансах розібрались журналісти "ТСН.ua".

Пенсія в Україні: мінімальні виплати 65-річним

Пенсіонери, які не працюють і досягнуть віку 65 років, отримають право на перерахунок виплат.

Єдина умова — достатній страховий стаж, який становить:

для жінок — 30 років;

для чоловіків — 35 років.

Розмір пенсії для таких громадян не може бути меншим за 40% від мінімальної зарплати, наразі це — 3200 гривень. Якщо виплати перевищують межу, надбавку не призначають.

Пенсія в Україні: надбавки "довгожителям"

Автоматичні надбавки отримають також "довгожителі", які у грудні досягнуть певного віку:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 450 гривень;

80 років і старше — 570 гривень.

Цю надбавку призначають незалежно від розміру пенсії. Звертатись для оформлення нікуди не потрібно. Її автоматично додають з дня, наступного після дня народження.

Пенсія в Україні: перерахунок у грудні

У грудні можуть підвищити виплати пенсіонерам, які офіційно працюють і яким не проіндексували виплати у квітні. Індексацію проводять не раніше, ніж через два роки після попереднього перерахунку, зазвичай з 1 квітня.

Однак якщо людина оформила пенсію з листопада 2023 року й продовжила працювати, чекати квітня не обов'язково. Вже у грудні 2025 року можна звернутись з заявою до підрозділу Мінсоцполітики за своєю адресою, щоб виплати достроково перерахували.

Пенсію зобов'язані перерахувати, якщо вже минуло два роки, завдяки більшому страховому стажу. Навіть у випадку, якщо нинішня зарплата людини нижча за ту, з якої нараховувалася пенсія.

Нагадаємо, у грудні усі українці можуть оформити одноразову допомогу у розмірі 1000 гривень. Заявку можна подати через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти".

Також в Україні приймають заявки на одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень. Цю допомогу у межах "Зимової підтримки" можуть отримати громадяни, які опинилися у скрутних життєвих обставинах через війну або інші ситуації.