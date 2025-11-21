6 500 грн від держави: програма "Зимова підтримка" офіційно стартувала, подробиці

В Україні розпочалося приймання заявок на отримання одноразової виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах через війну або інші важкі ситуації. Ця ініціатива реалізується у межах програми "Зимова підтримка" та спрямована на підтримку найвразливіших категорій населення.

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, виплату можуть отримати різні категорії громадян, які найбільше потребують допомоги. До них належать діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з особливими потребами. Також право на виплату мають:

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;

діти ВПО, що отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

а також одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

"Зимова підтримка" 2025: хто може отримати 6500 грн від уряду Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Подати заявку на отримання допомоги можна у два способи: онлайн через державний портал "Дія" або безпосередньо у відділеннях Пенсійного фонду України. Всі нарахування та контроль за виплатами здійснює Пенсійний фонд, що гарантує прозорість та своєчасність отримання коштів.

Зокрема, щоб отримати виплату онлайн через застосунок "Дія", необхідно зайти у розділ "Зимова підтримка", обрати отримувача допомоги та оформити зарахування коштів на Дія.Картку.

Для оформлення виплати офлайн через Пенсійний фонд України потрібно звернутися до найближчого відділення ПФУ, мати при собі банківську картку або Дія.Картку, заповнити відповідну заяву за допомогою працівника та дочекатися надходження коштів на спеціальний рахунок.

Як пояснила посадовиця, кошти зараховуються на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку) або на Дія.Картку. Отримані гроші можна витратити протягом 180 днів після зарахування на придбання одягу, взуття, лікарських засобів і вітамінів, що дає змогу громадянам забезпечити базові потреби у зимовий період.

Як подати заявку на "Зимову підтримку" Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Нагадаємо, що цією програмою передбачено допомогу понад 660 тисячам людей, серед яких діти, внутрішньо переміщені особи та самотні пенсіонери, щоб полегшити витрати на життєво необхідні потреби під час зимового періоду.

Також Фокус писав, що з 15 листопада в Україні стартувала урядова програма "Зимова підтримка", що передбачає одноразову виплату 1 000 гривень для кожного громадянина, який перебуває на території країни.