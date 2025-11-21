6 500 грн от государства: программа "Зимняя поддержка" официально стартовала, подробности

В Украине начался прием заявок на получение единовременной выплаты в размере 6 500 грн для граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах из-за войны или других тяжелых ситуаций. Эта инициатива реализуется в рамках программы "Зимняя поддержка" и направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, выплату могут получить различные категории граждан, которые больше всего нуждаются в помощи. К ним относятся дети, находящиеся под опекой или попечительством, дети с инвалидностью, а также воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, включая детей с особыми потребностями. Также право на выплату имеют:

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

а также одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Подать заявку на получение помощи можно двумя способами: онлайн через государственный портал "Дія" или непосредственно в отделениях Пенсионного фонда Украины. Все начисления и контроль за выплатами осуществляет Пенсионный фонд, что гарантирует прозрачность и своевременность получения средств.

В частности, чтобы получить выплату онлайн через приложение "Дія", необходимо зайти в раздел "Зимняя поддержка", выбрать получателя помощи и оформить зачисление средств на Дія.Карту.

Для оформления выплаты офлайн через Пенсионный фонд Украины нужно обратиться в ближайшее отделение ПФУ, иметь при себе банковскую карту или Дія.Картку, заполнить соответствующее заявление с помощью работника и дождаться поступления средств на специальный счет.

Как пояснила чиновница, средства зачисляются на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Карту. Полученные деньги можно потратить в течение 180 дней после зачисления на приобретение одежды, обуви, лекарственных средств и витаминов, что позволяет гражданам обеспечить базовые потребности в зимний период.

Напомним, что этой программой предусмотрена помощь более 660 тысячам людей, среди которых дети, внутренне перемещенные лица и одинокие пенсионеры, чтобы облегчить расходы на жизненно необходимые потребности во время зимнего периода.

Также Фокус писал, что с 15 ноября в Украине стартовала правительственная программа "Зимняя поддержка", предусматривающая единовременную выплату 1 000 гривен для каждого гражданина, находящегося на территории страны.