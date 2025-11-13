"Зимова підтримка": коли і як українці зможуть отримати тисячу гривень

В Україні стартує урядова програма "Зимова підтримка", що передбачає одноразову виплату 1 000 гривень для кожного громадянина, який перебуває на території країни. Подати заявку на отримання допомоги можна з 15 листопада по 24 грудня 2025 року через застосунок "Дія" або безпосередньо у відділеннях Укрпошти.

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було ухвалено порядок виплати допомоги, який дозволить громадянам швидко отримати державну підтримку перед початком опалювального сезону.

Головною складовою програми є одноразова виплата у розмірі 1 000 гривень, яку можна оформити як для себе, так і для дитини. Подати заявку зможуть усі громадяни України, які знаходяться на території держави під час подання.

Отримати кошти можна двома способами. Перший — через застосунок "Дія": після обробки заявки сума зараховується на спеціальну картку "Національний кешбек". Гроші можна використовувати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг, а також на благодійність і внески для підтримки ЗСУ.

Другий спосіб — через відділення Укрпошти, де виплата надходитиме на спеціальний рахунок. У цьому випадку кошти можна витратити на товари українського виробництва, комунальні платежі та донати.

Користуватися виплатою можна до 30 червня 2026 року у будь-який зручний час. За словами урядовців, мета "Зимової підтримки" — надати фінансову допомогу якомога більшій кількості людей, полегшити оплату базових потреб і комунальних послуг у зимовий період.

Як оформити заявку на програму "Зимова підтримка": покрокова інструкція

Окрім цього, як розповів виданню "Телеграф" міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. Він підкреслив, що механізм надання допомоги буде схожий на минулорічний, а на реалізацію програми у бюджеті передбачено 14 мільярдів гривень. За його словами, очікується близько 10 мільйонів заявок від громадян.

У рамках програми кожен учасник, який подасть заявку, отримає базову виплату в розмірі 1000 гривень. Додаткову фінансову підтримку у 6500 гривень передбачено для дітей під опікою або піклуванням, дітей з інвалідністю, вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, дітей із малозабезпечених родин до 18 років, а також для самотніх пенсіонерів, які отримують надбавку за догляд. Загалом така допомога охопить понад 660 тисяч українців.

Виплати здійснюватимуться на спеціальні рахунки або "Дія.Картку", і кошти можна буде витратити протягом 180 днів на придбання товарів першої потреби: одягу, взуття, ліків, вітамінів та інших дозволених категорій. Зокрема, щоб оформити заявку на програму "Зимова підтримка" потрібно:

встановити або оновити застосунок "Дія";

перейти у меню "Сервіси" та обрати розділ "Національний кешбек";

знайти послугу "Зимова єПідтримка" та натиснути "Розпочати";

вказати, на кого оформлюється виплата — на себе або на дитину, якщо ви є батьком, матір’ю або опікуном;

обрати рахунок для отримання коштів або відкрити нову "Дія.Картку" у банку-партнері;

перевірити всі дані та подати заявку;

очікувати на зарахування коштів.

Детальні інструкції щодо процедури отримання допомоги будуть оприлюднені 15 листопада. Попередньо заявка може подаватися онлайн через застосунок "Дія" або офлайн — у банках і відділеннях Укрпошти.

Ба більше, як зауважили на сайті "24 каналу" виплату у розмірі 1 тисячі гривень у рамках програми "Зимова підтримка" українці зможуть отримати вже з 15 листопада.

Варто зауважити, що, за даними журналістів ЕП, уряд вирішив перерозподілити кошти з інших програм соціальної підтримки для виплати українцям 1 000 грн в межах ініціативи "Зимова підтримка". Зокрема видатки зменшать за програмами "Соціальний захист дітей та сім'ї" та "Підтримка малозабезпечених сімей".

Також Фокус писав, що уряд України запровадив одноразові грошові виплати в розмірі 6 500 грн для найуразливіших категорій громадян у межах пакету соціальної підтримки "Зимова підтримка".