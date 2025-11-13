Уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського" з інших соцпрограм: видатки зменшать на 4,5 млрд, — ЕП

За даними журналістів ЕП, уряд вирішив перерозподілити кошти з інших програм соціальної підтримки для виплати українцям 1 000 грн в межах ініціативи "Зимова підтримка". Зокрема видатки зменшать за програмами "Соціальний захист дітей та сім'ї" та "Підтримка малозабезпечених сімей".

Про фінансування "Зимової підтримки" 2025 року ЕП пише з посиланням на супровідні документи до постанови Кабінету міністрів щодо виплати. Уряд має ухвалити цю постанову 13 листопада.

За словами журналістів, в документах указано, що "Зимову підтримку" мають отримати 11 мільйонів громадян, тобто на виплати необхідно 11 мільярдів грн (публічно урядом озвучувалися цифри в 10 млн і відповідно 10 млрд). Автори статті стверджують, що кошти всім українцям виплачуватимуться в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", однак виділених для неї грошей недостатньо, щоб роздати по 1 000 грн 11 мільйонам громадян.

За інформацією ЕП, уряд планує збільшити видатки на "тисячу Зеленського" на 4,526 млрд грн, взявши для цього 3,042 млрд грн з програми "Соціальний захист дітей та сім'ї" та 1,483 млрд грн з програми "Підтримка малозабезпечених сімей".

Постанову про "тисячу Зеленського" критикує Мінфін

Також, за словами журналістів ЕП, вони мають в розпорядженні висновок до постанови про "Зимову підтримку" від Міністерства фінансів, у якому голова відомства Сергій Марченко вказує на низку помилок у документах і пропонує їх виправити.

Крім того, за даними авторів статті, у Мінфіні вказали на ризики "втрати цільовості використання бюджетних коштів" через реалізацію програми "Зимова підтримка", оскільки гроші, призначені для громадян у складних життєвих обставинах, будуть виплачуватися всім українцям, більшість із яких в таких складних обставинах не перебувають.

Журналісти зазначають, що попри критичні зауваження Сергій Марченко погодив постанову.

"Зимова підтримка" 2025: що відомо про програму

Про початок приймання заяв українців на одноразову виплату 1 000 грн у межах програми "Зимова підтримка" повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін 4 листопада. За його словами, на це в бюджеті Міністерства соціальної політики передбачено близько 10 млрд грн. Заявку можна подати з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.

Крім того, в межах "Зимової підтримки" зможуть отримати 6 500 грн найвразливіші категорії громадян, зокрема діти-сироти, внутрішньо переміщені особи та самотні пенсіонери. Виплати мають стартувати на початку грудня.