Нові поштові тарифи, бронювання і допомога від держави: що зміниться з 1 грудня

З 1 грудня в Україні відбудеться низка змін, які безпосередньо вплинуть на громадян. "Нова пошта" підвищує ціни, хтось зможе отримати тимчасове бронювання, держава роздаватиме допомогу, а поїздки залізницею стануть дещо доступнішими.

У грудні на українців чекають деякі зміни. Фокус зібрав інформацію про них.

Програма "УЗ-3000"

Як передавали у hromadske, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський анонсував запуск пілоту "УЗ-3000" у грудні. Спочатку програма запрацює для прифронтових громад. Планується, що кожен українець зможе використати безплатні 3000 кілометрів у чотирьох поїздках. Квиток можна буде купити лише на себе або на дитину.

Безплатні кілометри можна буде отримати у застосунку "Укрзалізниці" і витратити на конкретні непікові рейси.

Більше поїздів між Львовом та Києвом

З 14 грудня залізничний рух за найпопулярнішим напрямком Київ — Львів буде організований щогодини. Такий графік буде зручний для пасажирів, а також дозволить компанії рівномірно розподілити потік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження.

Програми "Зимової підтримки"

До 17 грудня можна подати заявку на одноразову виплату 6 500 гривень, за ці гроші можна буде придбати одяг, взуття, ліки та вітаміни. Допомогу отримають українці, які опинилися у складних життєвих обставинах. Скористатись коштами можна буде впродовж 180 днів.

Також до 24 грудня можна подати заявку на 1000 гривень для себе та дитини. Зробити це можна через "Дію" або відділення "Укрпошти". Цю одноразову допомогу може отримати кожен українець. Скористатись грошима можна буде до 30 червня наступного року.

Житло для переселенців

З 1 грудня громадяни зі статусом ВПО, які переселились з тимчасово окупованих територій та є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень. Зробити це можна через "Дію", а гроші можна буде використати для придбання житла або інвестування в будівництво. Також ваучер можна використати як перший внесок або погасити ним іпотеку.

"Ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів", — зазначала прем'єрка Юрія Свириденко.

Бронювання від мобілізації

Адвокатка Лідія Карплюк пояснила "Факти ICTV", 4 грудня набирає чинності закон про тимчасове бронювання працівників критичних установ та підприємств. Бронювати можна буде навіть тих, хто не оформив належним чином документи, не стояв на обліку, не оновлював свої дані або був оголошений у розшук. Однак строк такого бронювання не може перевищувати 45 днів, за які працівник має усунути усі порушення й навести лад у документах.

Нові поштові тарифи

З 1 грудня "Нова пошта" запроваджує доплати:

за доставку в поштомат — 10 гривень;

за те, що кур'єр забирає або доставляє посилки і документи — 50 гривень;

за відправлення з габаритом понад 120 сантиметрів — 150 гривень.

Доставка документів у фірмовому конверті по місту коштуватиме 60 гривень, а по Україні — 70 гривень. Вартість перевезення вантажів вагою понад 30 кілограмів між відділеннями коштуватиме на 1 гривню більше за кожен кілограм.

Вартість доставки посилок по місту зросте до 100 гривень при вазі до 10 кілограмів та до 160 гривень при вазі до 10 кілограмів. Вартість доставки між відділеннями по Україні теж збільшиться, вона становитиме 120 і 180 гривень відповідно.

