Без світла через обстріли росіян: ДТЕК опублікував графіки на 30 листопада
У неділю, 30 листопада, подекуди світло виключатимуть лише два рази на день. І загалом у темряві українцям доведеться побути по 8 годин на добу.
У неділю, 30 листопада, в усіх областях України будуть діяти графіки відключень світла, адже росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти, намагаючись лишити українців без світла та тепла. ДТЕК опублікував графіки для Києва та трьох областей України.
У ДТЕК нагадують періодично перевіряти їх офіційні канали, адже можливі позитивні зміни.
Графіки відключень світла в Києві на 30 листопада
Графіки відключень світла в Київській області на 30 листопада
Графіки відключень світла в Одеській області на 30 листопада
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 30 листопада
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Києва 29 листопада, в столиці загинули двоє людей, а кілька районів Києва лишились без опалення.
Також під час комбінованої ракетно-дронової атаки в ніч на 29 листопада РФ пошкодила енергооб'єкти в кількох областях. У Києві було знеструмлено понад пів мільйона споживачів, також без світла лишилися тисячі жителів Київської і Харківської областей.