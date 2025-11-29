Нічна атака на Київ: від рук росіян загинули двоє людей, 38 отримали поранення, — ДСНС

Рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по столиці.

За повідомленнями рятувальників у Києві внаслідок масованої російської атаки загинули двоє людей. Постраждали 37 дорослих і одна дитина.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих.

Психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.

До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Станом на 15:07 частина споживачів міста тимчасово залишалась без теплопостачання через нічний обстріл у Києві.

Наразі постачання тепла не здійснюється для частини споживачів в Оболонському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському та Святошинському районах.

Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: усувають наслідки атаки й повернуть тепло в будинки одразу після ліквідації.

Нагадаємо, Росія під час комбінованого удару 29 листопада запустила по Україні 36 ракет і майже 600 безпілотників. Основною ціллю атаки була столиця та Київська область.

В Міненерго розповіли, що вночі 29 листопада РФ масовано вдарила по енергооб'єктах України, без світла лишилися понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч — у Київській області, близько 8 тисяч — на Харківщині.