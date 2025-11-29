Одна з наймасованіших атак: в ПС розповіли, скільки "Шахедів" і ракет збили над Україною

Росія під час комбінованого удару 29 листопада запустила по Україні 36 ракет і майже 600 безпілотників. Основною ціллю атаки була столиця та Київська область.

У звіті про відбиття масованого обстрілу України 29 листопада від пресслужби Повітряних сил Збройних сил України зазначено, що 577 ворожих цілей були збиті чи подавлені. Росіяни цілили по об'єктах критичної інфраструктури ударними безпілотними літальними апаратами та ракетами повітряного й наземного базування.

Усього ворог атакував Україну 632 засобами повітряного нападу. Серед них були 36 ракет і 596 дронів різних типів, а саме:

596 ударних безпілотників типу Shahed (близько 350 штук), "Гербера" та інших із напрямків Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська в Росії та з Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму;

5 аеробалістичних ракет "Кинджал" (Х-47М2) з Рязанської області РФ;

23 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К з Ростовської області РФ;

4 балістичні ракети "Іскандер-М" з Брянської та Ростовської області РФ;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 з Курської області РФ.

Відео дня

Попередньо станом на 10:30 з усіх запущених Росією повітряних цілей українська протиповітряна оборона збила або подавила 577:

558 "Шахедів", "Гербер" і БПЛА інших типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

4 балістичні ракети Іскандер-М;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

На цей час зафіксовано влучання ракет і 35 російських безпілотників на 22 локаціях в Україні, а також на 17 локаціях упали уламки збитих цілей.

Обстріл України 29 листопада: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни під час масованого удару били по енергетиці та цивільних об'єктах. За його словами, станом на 10:19 було відомо про трьох загиблих і десятки поранених українців. Президент наголосив, що країни Європи мають ухвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні, оскільки Кремль не має наміру відмовлятися від ракетно-дронових ударів.

"Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію", — сказав Зеленський.

Обстріл України 29 листопада: деталі

РФ масовано атакувала Україну "Шахедами" в ніч на 29 листопада. Київська міська державна адміністрація після масованого обстрілу Києва повідомляла про перебої зі світлом і водою та затримку руху електротранспорту.

В Міненерго розповіли, що вночі 29 листопада РФ масовано вдарила по енергооб'єктах України, без світла лишилися понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч — у Київській області, близько 8 тисяч — на Харківщині.