Масований обстріл Києва: зросла кількість загиблих, в столиці перебої зі світлом і водою (фото)

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами й ударними дронами типу "Шахед". Одним із основних напрямків атаки була столиця, наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 27 постраждалих людей.

Про наслідки атаки на Київ 29 листопада станом на 9:00 розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, станом на 9:45 було відомо про 27 постраждалих. З них 17 людей, серед яких одна дитина, госпіталізували.

Після ворожого комбінованого удару пошкодження інфраструктури та житлових будинків зафіксовані:

в Шевченківському районі: постраждав 14-поверховий будинок, рятувальники ліквідували пожежу на 4-5 поверхах, медики надали допомогу одній людині;

в Солом'янському районі: уламки пошкодили 25-поверховий житловий будинок, з 1 по 3 поверх частково зруйновано фасад, пошкоджено припарковані автівки. Рятувальники ліквідували загоряння зовнішнього утеплювача, а медики допомогли на місці двом постраждалим. За іншими адресами уламки впали на 17-поверхівку та зафіксовано влучання в гараж біля житлового будинку;

у Святошинському районі: сталося влучання у під'їзд 3-поверхівки, зайнялася пожежа на 2 поверсі, співробітники ДСНС врятували дитину та деблокували тіло загиблого з-під уламків, медики надали допомогу одному постраждалому, розбір завалів триває. За ще однією адресою ліквідували пожежу після влучання у двоповерховий приватний будинок;

у Дніпровському районі: зруйновано 6-7 поверхи у 10-поверхівці, рятувальники ліквідували пожежу та врятували 3 людей з 7 поверху — серед них маломобільна особа. Розбір завалів триває;

у Дарницькому районі: ліквідовано пожежі на 5-7 поверхах 9-поверхівки після падіння ракети у двір, загинула одна особа та шестеро постраждали, одного з постраждалих госпіталізовано. На іншій адресі рятувальники загасили полум'я після влучання в автомобілі біля одного з торгівельних центрів;

в Оболонському районі: триває ліквідація пожежі в приватному будинку;

в Голосіївському районі: локалізували вогонь в гаражі після падіння уламків російського безпілотника.

Росіяни в ніч на 29 листопада пошкодили житлові будинки у Києві Фото: ДСНС

Атака на Київ: в столиці перебої зі світлом і водою

Про перебої зі світлом у деяких районах міста після ворожої атаки на Київ повідомив міський голова Віталій Кличко.

Станом на 7:27 західна частина Києва лишилася без електроенергії. Також Віталій Кличко повідомляв про знижений тиск води в системах водопостачання житлових будинків правого берега.

У КМДА повідомили про тимчасову затримку руху трамваїв і тролейбусів на правому березі через відсутність напруги контактної мережі.

ДСНС показали наслідки обстрілу Києва 29 листопада Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Київську область

У Київській області від російського масованого обстрілу, за даними ДСНС, постраждали двоє людей. Під атакою 29 листопада були Броварський і Фастівський райони.

РФ в ніч на 29 листопада зруйнувала будинок на Київщині Фото: ДСНС

У Броварах були зруйновані квартири на 8 і 9 поверхах житлового будинку, одну з двох поранених людей госпіталізували. Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 52 людини, з яких троє — діти. пошкоджень також зазнали приватна забудова та припарковані поруч автівки, співробітники ДСНС ліквідували пожежу в гаражному кооперативі.

Руйнування у Київській області після атаки РФ 29 листопада Фото: ДСНС

Атака на Київ 29 листопада: деталі

Повітряна тривога у Києві лунала з 18:45 28 листопада. Спочатку росіяни вдарили по Києву "Шахедами", згодом з аеродрому "Енгельс" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-160, які запустили крилаті ракети.

Під ранок РФ вдруге за ніч атакувала Київ десятками "Шахедів" і кількома групами крилатих ракет. Близько 7 ранку злетіли кілька бортів винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" (Х-47М2). Моніторингові канали повідомляли, що окупанти цілили по енергетичній інфраструктурі країни.