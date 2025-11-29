ЗС РФ вдруге за ніч атакують Київ: по столиці б'ють ракетами та дронами, деталі (відео)

Під ранок 29 листопада російські окупаційні війська запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних "шахедів", а також крилаті та надзвукові ракети.

Росіяни продовжили тероризувати житлові квартали міста, повдіомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"В Оболонському районі дрон пошкодив житлові будинки в приватному секторі — на кількох локаціях", — написав Ткаченко.

У той же час монітори фіксували у небі над столицею щонайменше 45 "шахедів" та кілька груп крилатих ракет, що підлітали на околиці міста.

Ракетно-дронова атака на Україну та Київ 29 листопада Фото: Телеграм

Зокрема, за повідомленням Повтіряних сил ЗСУ, БПЛА летіли у бік Києва з Черкащини, Чернігівщини, Кіровоградщини та Сумщини. Крилаті ракети підлітали до столиці переважно з Черкаської та Сумської областей.

Ці крилаті ракети були запущені з двох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-160, які здійснили пуски близько 5-ї ранку з Волгоградської області.

Близько 7-ї ранку повітряну небезпеку через ракетні пуски оголосили по всій території України.

Повітряна тривога в Україні ранок 29 листопада Фото: Скриншот

Станом на 7 ранку було відомо про злети кількох бортів винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал".

За твердженнями моніторів росіяни цієї ночі знову намагаються бити по енергетиці України.

Водночас на момент нової атаки Київ ще оговтувався від попередньої нічної хвилі ударів, внаслідок яких вже було відомо про щонайменше 11 постраждалих та одного загиблого.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, руйнування внаслідок влучань уламків зафіксовані в кількох районах столиці:

у Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі;

у Дніпровському районі, внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа, яку ліквідували;

у Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку;

у Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі. Також, внаслідок падіння уламків, у 25-поверховому житловому будинку сталось загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч автомобілі;

було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку, без подальшої пожежі;

у Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння на 2 поверсі. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі.

"На всіх локація тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки. Комбінована атака на столицю триває. Не залишайте укриттів до відбою тривоги!", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада росіяни вдарили по Києву "шахедами", внаслідок чого були зруйновані багатоповерхівки та загинула людина.

Ввечері 28 листопада Росія запустила "Кинджали" по території України.