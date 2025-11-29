ВС РФ второй раз за ночь атакуют Киев: по столице бьют ракетами и дронами, детали (видео)

Под утро 29 ноября российские оккупационные войска запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных "шахедов", а также крылатые и сверхзвуковые ракеты.

Россияне продолжили терроризировать жилые кварталы города, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Оболонском районе дрон повредил жилые дома в частном секторе — на нескольких локациях", — написал Ткаченко.

В то же время мониторы фиксировали в небе над столицей не менее 45 "шахедов" и несколько групп крылатых ракет, которые подлетали на окраины города.

Ракетно-дроновая атака на Украину и Киев 29 ноября Фото: Телеграм

В частности, по сообщению Полководческих сил ВСУ, БПЛА летели в сторону Киева из Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Сумской областей. Крылатые ракеты подлетали к столице преимущественно из Черкасской и Сумской областей.

Відео дня

Эти крылатые ракеты были запущены с двух бортов стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые осуществили пуски около 5 утра из Волгоградской области.

Около 7 утра воздушную опасность из-за ракетных пусков объявили по всей территории Украины.

Воздушная тревога в Украине утро 29 ноября Фото: Скриншот

По состоянию на 7 утра было известно о взлетах нескольких бортов истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал".

По утверждениям мониторов россияне этой ночью снова пытаются бить по энергетике Украины.

В то же время на момент новой атаки Киев еще приходил в себя от предыдущей ночной волны ударов, в результате которых уже было известно о по меньшей мере 11 пострадавших и одном погибшем.

По данным городского головы Киева Виталия Кличко, разрушения в результате попадания осколков зафиксированы в нескольких районах столицы:

в Дарницком районе обломки упали на кровлю 2-этажного здания;

в Днепровском районе, в результате попадания обломков БпЛА в один из домов жилого комплекса, повреждены 2 этажа, возник пожар, который ликвидировали;

в Шевченковском районе пожар возник в 14-этажном жилом доме;

в Соломенском районе горел гараж в частном секторе. Также, в результате падения обломков, в 25-этажном жилом доме произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада нескольких этажей. Горели и припаркованные рядом автомобили;

было зафиксировано падение обломков на крышу 17-этажного жилого дома, без дальнейшего пожара;

в Святошинском районе зафиксировано попадание обломков БпЛА в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже. Также из-за падения обломков пожар произошел в частном секторе.

"На всех локация продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки. Комбинированная атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги!", — подчеркнул Кличко.

Напомним, в ночь на 29 ноября россияне ударили по Киеву "шахедами", в результате чего были разрушены многоэтажки и погиб человек.

Вечером 28 ноября Россия запустила "Кинжалы" по территории Украины.