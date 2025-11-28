Поддержите нас UA
Россия запустила "Кинжалы" по Украине: раздались первые взрывы, подробности

Ракета "Кинжал"
Ракета "Кинжал" | Фото: Википедия

Пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 состоялись из нескольких истребителей МиГ-31К. Воздушные силы предупреждали, что "Кинжалы" держали курс на Староконстантинов Хмельницкой области.

Воздушные силы ВС Украины сообщили о взлете МиГ-31К в 18.47.

Впоследствии стало понятно, что россияне атакуют "Кинжалом" город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Также Воздушные силы сообщают о еще двух скоростных целях на Черниговщине "курсом на Киевщину/Житомирщину".

кинжал
Сообщение Воздушных сил ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ

Россия атакует Украину гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал". Из-за высокой скорости эти ракеты очень трудно сбить, что делает это оружие очень опасным. Уже есть сообщения о взрывах в пределах Житомирской и Хмельницкой областей.

Новость дополняется...