Российский "Сармат" снова взорвался: над пусковой базой "Ясное" поднялся токсичный дым (видео)

На пусковой базе Ясное в Оренбургской области России после запуска взорвалась ракета, вероятно, межконтинентальная баллистическая РС-28 "Сармат". По предварительным данным, инцидент произошел сразу после старта, подняв над местностью столб дыма необычного цвета.

Как сообщает украинский военный портал Defence Express, вероятно, это очередное неудачное испытание ракеты "Сармат", которая использует токсичное топливо на основе гептила и амила. Предыдущий запуск этой межконтинентальной ракеты в сентябре 2024 года закончился взрывом в шахте космодрома "Плесецк", что привело к разрушению испытательного комплекса.

По данным источников, ракета стартовала с территории пусковой базы Ясное, которая является частью позиционного района "Домбаровский" 31-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ. Ранее с этой базы запускались конвертированные Р-36М2 "Воевода" (западное обозначение "Сатана") и ракеты "Днепр". Однако последний старт "Днепра" был еще в марте 2015 года.

На имеющихся кадрах видно, что ракета падает почти сразу после старта и взрывается, образуя огромный столб дыма специфического цвета, характерного для топливных смесей на основе амила и гептила. Такие смеси применялись в советских и российских ракетах, в частности в "Протоне", и после аварийных запусков всегда образовывали подобный дым.

Местные СМИ отмечают, что никакой информации о космическом запуске не поступало, а проведение учений стратегических ядерных сил не объявлялось. Поэтому специалисты считают, что это был именно испытательный запуск РС-28 "Сармат". Ракета является модернизированной версией Р-36 и стартует из шахт, оснащенных необходимой телеметрической аппаратурой, что делает базу Ясное логичным местом для испытаний.

Также эксперты Defence Express объяснили, что гептил обладает высокой токсичностью и мутагенными свойствами, а в больших концентрациях является смертельно опасным. Деактивация местности после таких аварий требует значительных затрат; ранее Казахстан выставлял РФ счета за аварии "Протона" на 75-90 млн долларов. Однако местные СМИ сообщили, что эвакуация населения пока не планируется.

