Російський "Сармат" знову вибухнув: над пусковою базою "Ясне" піднявся токсичний дим (відео)

На пусковій базі Ясне в Оренбурзькій області Росії після запуску вибухнула ракета, ймовірно, міжконтинентальна балістична РС-28 "Сармат". За попередніми даними, інцидент стався відразу після старту, піднявши над місцевістю стовп диму незвичного кольору.

Як повідомляє український військовий портал Defence Express, ймовірно, це чергове невдале випробування ракети "Сармат", яка використовує токсичне паливо на основі гептилу та амілу. Попередній запуск цієї міжконтинентальної ракети у вересні 2024 року закінчився вибухом у шахті космодрому "Плесецк", що призвело до руйнування випробувального комплексу.

За даними джерел, ракета стартувала з території пускової бази Ясне, яка є частиною позиційного району "Домбаровський" 31-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Раніше з цієї бази запускалися конвертовані Р-36М2 "Воєвода" (західне позначення "Сатана") та ракети "Дніпро". Однак останній старт "Дніпра" був ще у березні 2015 року.

На наявних кадрах видно, що ракета падає майже одразу після старту та вибухає, утворюючи величезний стовп диму специфічного кольору, характерного для паливних сумішей на основі амілу та гептилу. Такі суміші застосовувалися у радянських та російських ракетах, зокрема у "Протоні", і після аварійних запусків завжди утворювали подібний дим.

Місцеві ЗМІ відзначають, що жодної інформації про космічний запуск не надходило, а проведення навчань стратегічних ядерних сил не оголошувалося. Тому фахівці вважають, що це був саме випробувальний запуск РС-28 "Сармат". Ракета є модернізованою версією Р-36 та стартує з шахт, оснащених необхідною телеметричною апаратурою, що робить базу Ясне логічним місцем для випробувань.

Також експерти Defence Express пояснили, що гептил має високу токсичність та мутагенні властивості, а у великих концентраціях є смертельно небезпечним. Деактивація місцевості після таких аварій вимагає значних витрат; раніше Казахстан виставляв РФ рахунки за аварії "Протона" на 75–90 млн доларів. Проте місцеві ЗМІ повідомили, що евакуація населення наразі не планується.

До цього Фокус писав, що в Оренбурзі почули звук вибуху над полігоном "Ясний", повідомили російські медіа. Після цього над полігоном піднявся стовп фіолетового диму, за обрисами схожий на "ядерний гриб".

Також раніше головний редактор Defence Express Олег Катков повідомляв, що в останній раз запуск "Сармата" закінчився вибухом прямо в шахті.