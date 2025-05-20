Вибухнула "прямо в шахті": у Defence Express розповіли, що зараз з ракетою "Сармат" (відео)

Вже багато років РФ намагається поповнити свій арсенал міжконтинентальною балістичною ракетою 5-го покоління «Сармат». Вона нібито здатна нести ядерний заряд і атакувати США через Південний полюс, але запустити її ворогу не вдається.

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Про це у коментарі "24 Каналу" повідомив головний редактор Defence Express Олег Катков.

"В останній раз запуск "Сармата" закінчився вибухом прямо в шахті. Тому заява щодо прийняття цієї ракети на озброєння Росією не мала жодного відношення до реальності", — запевнив він.

Експерт пояснив, що за нормативами, прийнятими ще за СРСР, для прийняття ракети на озброєння вона має пройти 10 успішних випробовувань поспіль. Саме тому, наприклад, дуже довго випробували балістичну ракету "Булава", адже не могли досягти потрібної кількості успішних пусків поспіль.

Катков підкреслив, що один успішний запуск ракети "Сармат", про який заявляли росіяни, не дозволяє поповнити нею арсенал. Мало того, з його слів, повторний запуск і подальший вибух у шахті, який "розніс випробувальний комплекс", це призупинило роботу. Тепер розробку немає звідки запускати.

Аналітик уточнив, що вибухнула саме випробувальна пускова шахта з відповідною апаратурою для контролю. Коли ж ідеться про розміщення нової міжконтинентальної балістики, це означає встановлення й пускового комплексу.

"Це шахта зі всією апаратурою підготовки до пуску, закладення програм польоту та ракетою. Росіянам доведеться починати все спочатку зі створення усього цього", — наголосив Катков.

Він додав, що з огляду на запроваджені проти РФ санкції отримати комплектування для системи стратегічного ядерного стримування Кремлю буде дуже важко. За даними української розвідки, вночі на 19 травня росіяни мали демонстративно провести "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", але цього не відбулося.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив, що "затишшя" в обстрілах ЗС РФ свідчить про накопичення Росією боєкомплекту для "чергового акту терору". Він пояснив, скільки та якої зброї могли виготовити за цей час окупанти.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, яка зброя "досить потужно" детонувала на ураженому складі ЗС РФ в районі Перевального. З його слів, на це вказує зовнішній вигляд контейнерів, у яких загарбники зберігали свої запаси.