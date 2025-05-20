Окупанти наростили боєкомплект до нового масованого удару: скільки ракет зараз виробляє країна-агресор

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Скільки за цей час у Росії могли виробити ракет і скільки їх може бути накопичено?

Для початку варто розібратися, скільки в Росії в нинішніх умовах можуть виробляти ракет тих чи інших типів. І тут я хочу зауважити, що з початку 2025 року в ракетному виробництві підприємств РФ не відбулося якихось істотних змін.

Нині російські підприємства видають такі обсяги ракетних засобів ураження:

Х-101 — у середньому 2 одиниці готової продукції на добу, або 60 ракет на місяць. З моменту останнього масованого ракетного удару накопичено 50 ракет;

— у середньому 2 одиниці готової продукції на добу, або 60 ракет на місяць. З моменту останнього масованого ракетного удару накопичено 50 ракет; 3М-14 "Калібр" — у середньому 1–2 одиниці готової продукції на добу, або 30–45–60 ракет на місяць. За минулий період накопичення могло становити від 25 до 50 ракет;

— у середньому 1–2 одиниці готової продукції на добу, або 30–45–60 ракет на місяць. За минулий період накопичення могло становити від 25 до 50 ракет; 9М723 ОТРК "Іскандер" — раніше виробництво було стабільно: по одній ракеті на добу, але зараз поступово виходять на показник у 2 одиниці готової продукції. Проте за час, що минув від останнього масованого ракетного удару, враховуємо обсяг виробництва в межах 25 одиниць;

— раніше виробництво було стабільно: по одній ракеті на добу, але зараз поступово виходять на показник у 2 одиниці готової продукції. Проте за час, що минув від останнього масованого ракетного удару, враховуємо обсяг виробництва в межах 25 одиниць; 9М728 ОТРК "Іскандер-К" — виробництво становить 1–2 ракети на добу, або 25–50 за минулий період;

— виробництво становить 1–2 ракети на добу, або 25–50 за минулий період; Х-47М2 "Кинджал" — обсяги виробництва не зазнали суттєвих змін і становлять у середньому одну ракету на тиждень. Так, накопичений потенціал може становити 3–4 ракети.

Ракетний обсяг РОВ

Станом на другу половину травня 2025 року в розпорядженні російських окупаційних військ може перебувати приблизно такий боєкомплект ракетних засобів ураження:

Х-101 — понад 300 одиниць;

3М14 "Калібр" — понад 530 од;

9М723 ОТРК "Іскандер-М" — понад 125 од;

9М728 ОТРК "Іскандер-К" — понад 300 од;

Х-47М2 "Кинджал" — приблизно 80 од.

Ці обсяги дають змогу ворогу організувати масований комбінований удар найближчим часом. Причому для цього достатньо як накопиченого за місяць боєкомплекту, так і загального потенціалу, що дає змогу здійснити 5–6 масованих комбінованих ударів.

Водночас в очі впадає разюча відмінність накопиченого боєкомплекту 3М14 "Калібр" порівняно з Х-101 та іншими ракетами.

Причиною є те, що за стабільного виробництва носіїв/пускових 3М14 "Калібр" у Чорному морі, по-перше, недостатньо, по-друге, вони перебувають у досить зношеному стані. З 2022 року російський Чорноморський флот — нині вже флотилія, яка цілеспрямовано рухається до статусу човнової станції, — настільки активно застосовував "Калібри", що це призвело до невідворотного зносу не лише пускових на військових кораблях, а й вплинуло на їхні характеристики, зокрема й на остійність.

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На сьогодні практично всі носії 3М14 "Калібр" у Чорному морі потребують або регламентного обслуговування, але воно прострочене, або ремонту пускових установок ЗС-14, однак його неможливо провести в нинішніх умовах.

Станом на четвертий рік повномасштабної війни зношеність корпусів і пускових від постійного використання (особливо пікових показників 2022–2023 років) настільки велика, що кожний наступний пуск "Калібру" — це ризик якоїсь НП.

Тому морська компонента, що превалює в накопиченні, не здатна компенсувати повітряну через обмеженість можливостей застосування.

Іншими словами, зараз проблемою РОВ у питаннях здійснення системних масованих, комбінованих ударів як у 2022 і 2023 роках, є не стільки обмежене виробництво, що не задовольняє терористичні наміри ворога, скільки "неприємності", які виникають з носіями.

Висновки

У Росії налагоджено стабільне, не масштабне, наскільки того хотілося б російському керівництву, але регулярне виробництво ракетних засобів ураження. За період, що минув від попереднього масованого комбінованого ракетного удару, минуло достатньо часу, щоб не тільки підготувати наступний удар по Україні, а й накопичити боєзапас, який не позначився б критично на загальному ракетному потенціалі РОВ.

Але, зважаючи на все, дедалі більшою проблемою для російських окупаційних військ стає не обмеженість виробництва ракет та їхній дефіцит порівняно з 2022–2023 роками, а показники зношеності носіїв, які вносять свої негативні корективи та ризики під час подібних ударів по Україні.

Проте це не означає, що злочинний путінський режим відмовиться від тактики терору цивільного населення. І з урахуванням тривалої перерви з дня завдання попереднього удару можна говорити про те, що черговий буде здійснено РОВ найближчим часом — до початку червня.

Джерело.

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