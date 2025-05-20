Оккупанты нарастили боекомплект к новому массированному удару: сколько ракет сейчас производит страна-агрессор

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Сколько за это время в России могли произвести ракет и сколько их может быть накоплено?

Для начала стоит разобраться, сколько в России в нынешних условиях могут производить ракет тех или иных типов. И здесь я хочу заметить, что с начала 2025 года в ракетном производстве предприятий РФ не произошло каких-то существенных изменений.

В настоящее время российские предприятия выдают следующие объемы ракетных средств поражения:

Х-101 — в среднем 2 единицы готовой продукции в сутки, или 60 ракет в месяц. С момента последнего массированного ракетного удара накоплено 50 ракет;

— в среднем 2 единицы готовой продукции в сутки, или 60 ракет в месяц. С момента последнего массированного ракетного удара накоплено 50 ракет; 3М-14 "Калибр" — в среднем 1–2 единицы готовой продукции в сутки, или 30–45–60 ракет в месяц. За прошлый период накопление могло составлять от 25 до 50 ракет;

— в среднем 1–2 единицы готовой продукции в сутки, или 30–45–60 ракет в месяц. За прошлый период накопление могло составлять от 25 до 50 ракет; 9М723 ОТРК "Искандер" — ранее производство было стабильно: по одной ракете в сутки, но сейчас постепенно выходят на показатель в 2 единицы готовой продукции. Однако за время, прошедшее с последнего массированного ракетного удара, учитываем объем производства в пределах 25 единиц;

— ранее производство было стабильно: по одной ракете в сутки, но сейчас постепенно выходят на показатель в 2 единицы готовой продукции. Однако за время, прошедшее с последнего массированного ракетного удара, учитываем объем производства в пределах 25 единиц; 9М728 ОТРК "Искандер-К" — производство составляет 1–2 ракеты в сутки, или 25–50 за прошедший период;

— производство составляет 1–2 ракеты в сутки, или 25–50 за прошедший период; Х-47М2 "Кинжал" — объемы производства не претерпели существенных изменений и составляют в среднем одну ракету в неделю. Так, накопленный потенциал может составлять 3–4 ракеты.

Ракетный объем РОВ

По состоянию на вторую половину мая 2025 года в распоряжении российских оккупационных войск может находиться примерно такой боекомплект ракетных средств поражения:

Х-101 — более 300 единиц;

3М14 "Калибр" — более 530 ед;

9М723 ОТРК "Искандер-М" — более 125 ед;

9М728 ОТРК "Искандер-К" — более 300 ед;

Х-47М2 "Кинжал" — около 80 ед.

Эти объемы позволяют врагу организовать массированный комбинированный удар в ближайшее время. Причем для этого достаточно как накопленного за месяц боекомплекта, так и общего потенциала, позволяющего осуществить 5–6 массированных комбинированных ударов.

При этом в глаза бросается разительное отличие накопленного боекомплекта 3М14 "Калибр" по сравнению с Х-101 и другими ракетами.

Причиной является то, что при стабильном производстве носителей/пусковых 3М14 "Калибр" в Черном море, во-первых, недостаточно, во-вторых — они находятся в достаточно изношенном состоянии. С 2022 года российский Черноморский флот — сейчас уже флотилия, которая целенаправленно движется к статусу лодочной станции, — настолько активно применял "Калибры", что это привело к неотвратимому износу не только пусковых на военных кораблях, но и повлияло на их характеристики, в том числе и на остойчивость.

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На сегодня практически все носители 3М14 "Калибр" в Черном море нуждаются либо в регламентном обслуживании, но оно просрочено, либо в ремонте пусковых установок ЗС-14, однако его невозможно провести в нынешних условиях.

По состоянию на четвертый год полномасштабной войны изношенность корпусов и пусковых от постоянного использования (особенно пиковых показателей 2022–2023 годов) настолько велика, что каждый последующий пуск "Калибра" — это риск какого-то ЧП.

Поэтому превалирующая в накоплении морская компонента не способна компенсировать воздушную из-за ограниченности возможностей применения.

Иными словами, сейчас проблемой РОВ в вопросах осуществления системных массированных, комбинированных ударов как в 2022 и 2023 годах, является не столько ограниченное производство, не удовлетворяющее террористические намерения врага, сколько "неприятности", которые возникают с носителями.

Выводы

В России налажено стабильное, не масштабное, насколько того хотелось бы российскому руководству, но регулярное производство ракетных средств поражения. За период, прошедший от предыдущего массированного комбинированного ракетного удара, прошло достаточно времени, чтобы не только подготовить следующий удар по Украине, но и накопить боезапас, который не сказался бы критически на общем ракетном потенциале РОВД.

Но, несмотря на все, все большей проблемой для российских оккупационных войск становится не ограниченность производства ракет и их дефицит по сравнению с 2022–2023 годами, а показатели изношенности носителей, которые вносят свои негативные коррективы и риски во время подобных ударов по Украине.

Однако это не означает, что преступный путинский режим откажется от тактики террора гражданского населения. И с учетом длительного перерыва со дня нанесения предыдущего удара можно говорить о том, что очередной будет осуществлен РОВ в ближайшее время — до начала июня.

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