Враг перехватывает идеи. Почему Россия, а не Украина превратила Як-52 в оружие против дронов

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Не так давно мы стали свидетелями того, как россияне начали использовать оптоволокно на FPV-дронах, хотя эта идея ранее появилась именно в Украине. Тогда, однако, заявили, что это дорого, ограничивает мобильность дронов и вообще "не ко времени".

Украина также была первой в использовании легкого поршневого самолета Як-52 для перехвата разведывательных дронов. Именно в Одессе начали применять этот самолет для ограничения возможностей армии РФ проводить разведку на безопасных расстояниях от побережья. Для российского командования одесский Як-52 стал настоящей костью в горле — они начали на него настоящую охоту и даже смогли, благодаря бездумному сливу "тупого подоконника", уничтожить "птичку" ударом ракеты 9М723.

Но на новый самолет очень быстро начали собирать средства волонтеры. Не государство, не местные олигархи, не местные власти, а простые люди, благодаря которым над Одессой продолжают патрулировать воздушные боевые группы.

А тем временем, когда мы закостенели в статических условиях, враг начал развивать идею применения поршневой авиации, которой у России значительно больше, чем у нас. И даже несмотря на то, что в советское время идеи по Як-52 провалились, сейчас они стали снова актуальными.

Немного истории...

Во время войны в Афганистане советские войска оказались в ситуации, когда не имели эффективной штурмовой авиации (Су-25 еще не было), поэтому поставили задачу создать легкий маневренный штурмовик для борьбы с противником в районах без эшелонированной ПВО.

Одним из решений стала боевая модификация Як-52Б.

На него установили подвесной контейнер УПК-23-250 и блоки неуправляемых ракет УБ-32.

Казалось бы — дешево и эффективно для борьбы с "тапочниками". Но оказалось — нет.

Учебно-тренировочный Як-52 имел слишком слабый для штурмовика двигатель М-14П мощностью 360 л.с. В результате при штурмовых маневрах (пикировании) и отстреле НУРСов самолет зависал и терял курсовую устойчивость. И это касалось не только ракет, но и стрельбы из УПК-23-250.

К 1983 году проект закрыли.

Но к чему я веду?

В России похвастались модернизированным Як-52Б2 с полезной нагрузкой по 90 кг на каждое крыло, что позволило установить РЛС кругового обзора, которая обеспечивает информацию в режимах "воздух-воздух", "воздух-земля" и работает как метеолокатор. Но главное — в качестве вооружения используется полуавтоматический карабин 12 калибра.

Российский Як-52Б2 также получил новый бортовой компьютер, пилотажно-навигационный комплекс, систему управления, которая позволяет выполнять задачи и днем, и ночью, даже в сложных погодных условиях.

Сейчас рассматривается вопрос установки ленточной подачи для карабина 12 калибра.

Такие средства не приводят к потере курсовой устойчивости или другим проблемам во время стрельбы по воздушным целям.

Сразу замечу — все это не работает против дронов-камикадзе Shahed-136, поскольку на тех расстояниях, где эффективно такое оружие, риск для самолета и экипажа максимальный. Против Shahed-136 эффективнее применять турбовинтовую авиацию и легкие ударные вертолеты. Не МиГ-29, не F-16 и не Як-52, а именно то, что я назвал. Ведь все остальное также повышает риск потери машины и пилота. Потерять F-16, чтобы сбить Shahed — удовольствие так себе, не так ли?

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А вот для перехвата разведывательных средств — что очень важно для украинских городов — эта инновация выглядит весьма интересной. Но почему она появилась не у нас, даже в частном порядке, а у врага?

Ах да... забыл — "не ко времени"!

Словом, ваше это "не ко времени" сегодня тормозит столько проектов, которые уже вскоре реализует Россия, что аж голова трещит! Сколько всего можно было сделать, чтобы повысить эффективность борьбы с врагом, но нет — тормозной механизм, который душит инициативу, работает в режиме нон-стоп, будто им прямо руководит ФСБ. В воюющей стране игнорировать дельные идеи, повышающие эффективность войск — это преступление!

Но разве впервые все исчезает в никуда?

Либо на местном уровне начнут поддерживать инициативность изобретателей и разработчиков, либо зависимость от решений столицы приведет нас к стагнации, затем к отставанию, а дальше — к вполне очевидному провалу.

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