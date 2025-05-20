Взорвалась "прямо в шахте": в Defence Express рассказали, что сейчас с ракетой "Сармат" (видео)

Уже много лет РФ пытается пополнить свой арсенал межконтинентальной баллистической ракетой 5-го поколения "Сармат". Она якобы способна нести ядерный заряд и атаковать США через Южный полюс, но запустить ее врагу не удается.

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Об этом в комментарии "24 Каналу" сообщил главный редактор Defence Express Олег Катков.

"В последний раз запуск "Сармата" закончился взрывом прямо в шахте. Поэтому заявление о принятии этой ракеты на вооружение Россией не имело никакого отношения к реальности", — заверил он.

Эксперт пояснил, что по нормативам, принятым еще при СССР, для принятия ракеты на вооружение она должна пройти 10 успешных испытаний подряд. Именно поэтому, например, очень долго испытывали баллистическую ракету "Булава", ведь не могли достичь нужного количества успешных пусков подряд.

Катков подчеркнул, что один успешный запуск ракеты "Сармат", о котором заявляли россияне, не позволяет пополнить ею арсенал. Мало того, по его словам, повторный запуск и последующий взрыв в шахте, который "разнес испытательный комплекс", это приостановило работу. Теперь разработку неоткуда запускать.

Аналитик уточнил, что взорвалась именно испытательная пусковая шахта с соответствующей аппаратурой для контроля. Когда же речь идет о размещении новой межконтинентальной баллистики, это означает установку и пускового комплекса.

"Это шахта со всей аппаратурой подготовки к пуску, закладки программ полета и ракетой. Россиянам придется начинать все сначала с создания всего этого", — подчеркнул Катков.

Он добавил, что, учитывая введенные против РФ санкции, получить комплектование для системы стратегического ядерного сдерживания Кремлю будет очень трудно. По данным украинской разведки, ночью на 19 мая россияне должны были демонстративно провести "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", но этого не произошло.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил, что "затишье" в обстрелах ВС РФ свидетельствует о накоплении Россией боекомплекта для "очередного акта террора". Он объяснил, сколько и какого оружия могли изготовить за это время оккупанты.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, какое оружие "достаточно мощно" детонировало на пораженном складе ВС РФ в районе Перевального. По его словам, на это указывает внешний вид контейнеров, в которых захватчики хранили свои запасы.