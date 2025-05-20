Налет дронов на Перевальное: Братчук рассказал, какое оружие "достаточно мощно" детонировало в Крыму

Внешний вид контейнеров, по которым ударили БПЛА СБУ, свидетельствует об уничтожении вооружения ВС РФ. Однако произведено оно было не в России.

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Об этом 20 мая в комментарии "Еспресо" сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Крымский хаб действительно работает на южные территории, в том числе и на те направления, что в Донецкой области. Туда также оккупанты перебрасывают технику, вооружение и личный состав", — отметил он.

По словам Братчука, есть предположение, что в Перевальном были ликвидированы вражеские боеприпасы.

"Относительно номенклатуры этих боеприпасов существуют предположения, что, вполне вероятно, это могли быть боеприпасы, которые поставляются из Северной Кореи и Ирана. Речь идет о ракетах или других средствах ракетной артиллерии, поскольку детонация была достаточно мощной", — проинформировал он.

Спикер уточнил, что на обоснованность предположения указывает внешний вид контейнеров, в которых оккупанты хранили боеприпасы.

"Это оружие используется для обеспечения российских войск на южных направлениях, в частности в южной части Донецкой области, на Новопавловском направлении, где враг пытается атаковать", — пояснил он.

Братчук рассказал, что ВС РФ пытаются использовать свою логистику как можно эффективнее. При этом вся логистическая структура оккупационных сил, снабжение им всегда базируются вблизи железнодорожных узлов.

"Поэтому вся эта логистика находится в поле зрения Сил обороны Украины — чтобы нарушить ее и уменьшить поток поставок на фронт. Очевидно, что события в Перевальном также связаны именно с таким подходом к видению ситуации", — добавил он.

Напомним, атака дронов СБУ по складам с боеприпасами в районе Перевального произошла ночью на 16 мая. На месте удара прогремел мощный взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

В росСМИ передавали, что из-за пожара была объявлена эвакуация 2000 местных жителей. Отмечалось, что огонь охватил площадь в 5000 квадратных метров, пострадали несколько солдат РФ. Оккупационные власти официально удар не подтверждали и деталей не раскрывали.