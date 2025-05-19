Площадь пожара 5000 кв. метров: стало известно, что именно поразили дроны СБУ в Перевальном в Крыму

В результате ударов Сил обороны по территории 126-й бригады береговой охраны ВС РФ в Перевальном в оккупированном Крыму были разрушены склад и 4 здания.

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Об этом сообщает российское независимое издание ASTRA.

По информации издания, после ударов на месте вспыхнул масштабный пожар, из-за чего было объявлено об эвакуации 2000 жителей, правда, местные власти информацию об эвакуации населения Перевального не подтверждали.

Издание ASTRA пишет, что в селе Перевальное Симферопольского района беспилотники поразили склад боеприпасов на территории воинской части 12676, что повлекло детонацию. Еще 4 здания сгорели, общей площадью 5000 квадратных метров.

Сообщается, что несколько солдат получили ранения. Информации о жертвах среди гражданского населения нет.

"Местные власти эвакуировали более 2000 жителей, некоторых из которых переселили во временные укрытия в селе Доброе. Точное местоположение известно редакции. Официальные лица не подтвердили эвакуацию и удар по складу", — говорится в сообщении.

Напомним, что 17 мая сообщалось, что дроны СБУ нанесли точный удар по складам боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ, которые расположены возле населенного пункта Перевальное в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что украинские дроны во Владимирской области РФ во время атаки на "Муромский приборостроительный завод" попали в склад. Это подтверждают спутниковые снимки.