Площа пожежі 5000 кв. метрів: стало відомо, що саме уразили дрони СБУ в Перевальному в Криму

Внаслідок ударів Сил оборони по території 126-ї бригади берегової охорони ЗС РФ в Перевальному в окупованому Криму були зруйновані склад та 4 будівлі.

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Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA.

За інформацією видання, після ударів на місці спалахнула масштабна пожежа, через що було оголошено про евакуацію 2000 жителів, щоправда, місцева влада інформацію про евакуацію населення Перевального не підтверджувала.

Видання ASTRA пише, що в селі Перевальне Сімферопольського району безпілотники уразили склад боєприпасів на території військової частини 12676, що спричинило детонацію. Ще 4 будівлі згоріли, загальною площею 5000 квадратних метрів.

Повідомляється, що кілька солдатів отримали поранення. Інформації про жертви серед цивільного населення немає.

"Місцева влада евакуювала понад 2000 мешканців, деяких з яких переселили до тимчасових укриттів у селі Добре. Точне місце розташування відоме редакції. Офіційні особи не підтвердили евакуацію та удар по складу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 17 травня повідомлялося, що дрони СБУ завдали точного удару по складах боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ, які розташовані біля населеного пункту Перевальне в окупованому Криму.

Раніше повідомлялося, що українські дрони у Владимирській області РФ під час атаки на "Муромський приладобудівельний завод" поцілили в склад. Це підтверджують супутникові знімки.