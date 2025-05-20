Наліт дронів на Перевальне: Братчук розповів, яка зброя "досить потужно" детонувала в Криму

Зовнішній вигляд контейнерів, по яких вдарили БПЛА СБУ, свідчить про знищення озброєння ЗС РФ. Однак вироблене воно було не в Росії.

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Про це 20 травня у коментарі "Еспресо" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Кримський хаб дійсно працює на південні терени, зокрема й на ті напрямки, що в Донецькій області. Туди також окупанти перекидають техніку, озброєння та особовий склад", — зауважив він.

Зі слів Братчука, є припущення, що у Перевальному були ліквідовані ворожі боєприпаси.

"Щодо номенклатури цих боєприпасів існують припущення, що, цілком імовірно, це могли бути боєприпаси, які постачаються з Північної Кореї та Ірану. Ідеться про ракети або інші засоби ракетної артилерії, оскільки детонація була досить потужною", — проінформував він.

Речник уточнив, що на обґрунтованість припущення вказує зовнішній вигляд контейнерів, у яких окупанти зберігали боєприпаси.

"Ця зброя використовується для забезпечення російських військ на південних напрямках, зокрема в південній частині Донецької області, на Новопавлівському напрямку, де ворог намагається атакувати", — пояснив він.

Братчук розповів, що ЗС РФ намагаються використовувати свою логістику якомога ефективніше. При цьому уся логістична структура окупаційних сил, постачання їм завжди базуються поблизу залізничних вузлів.

"Тому вся ця логістика перебуває в полі зору Сил оборони України — щоб порушити її й зменшити потік постачання на фронт. Очевидно, що події в Перевальному також пов'язані саме з таким підходом до бачення ситуації", — додав він.

Нагадаємо, атака дронів СБУ по складах з боєприпасами в районі Перевального сталася вночі на 16 травня. На місці удару прогримів потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа.

У росЗМІ передавали, що через пожежу була оголошена евакуація 2000 місцевих жителів. Зазначалось, що вогонь охопив площу у 5000 квадратних метрів, постраждали кілька солдатів РФ. Окупаційна влада офіційно удар не підтверджувала і деталей не розкривала.