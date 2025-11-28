Над полігоном в Оренбурзі піднявся фіолетовий дим: яка причина майже "ядерного гриба" (відео)

У Оренбурзі почули звук вибуху над полігоном "Ясний", повідомили російські медіа. Після цього над полігоном піднявся стовп фіолетового диму, за обрисами схожий на "ядерний гриб". Наступні відео пояснили, яка причина інциденту у Російській Федерації.

На відео з місця подій показали момент падіння ракети на полігон в Оренбурзі, написали у Telegram-каналі росЗМІ Astra. Місцеві рятувальники згодом визнали, що дійсно стався інцидент, але для місцевого населення небезпеки поки немає. Інші пояснення пропонували взяти в Міноборони РФ, а місцева влада тим часом мовчить про вибух та фіолетовий дим.

Повідомлення про інцидент під Оренбургом з'явився у мережі об 15:52 28 листопада. Вказується, що подія сталась на полігоні "Ясний" в Оренбурзькій області РФ. Місцеві жителі припустили, що міг статись невдалий пуск невідомої ракети. РосЗМІ тим часом нагадало, що на вказаний полігон — один з 11, з яких ЗС РФ можуть запускати ракети наземного базування високої дальності, при чому це можуть бути засоби ураження з ядерними боєголовками.

Відео дня

Вибух у РФ — що відомо про полігон "Ясний"

"Ясний" — це ракетна база та космодром Росії, розташований у Ясненському районі Оренбурзької області. У 2020 році президент РФ Володимир Путін повідомив, що тут розміщується ракетний комплекс "Авангард", який може запустити боєголовку зі швидкістю до 27 Махів. Весною 2025 року з "Ясного" стався витік секретних даних, і медіа Der Spigel розповіло, що на полігоні проводять масштабну модернізацію для посилення ядерного потенціалу РФ.

Вказаний полігон — це місце дислокації підрозділу "Домбаровський" ракетних військ стратегічного призначення. Завдання цього підрозділу — ядерне стримування та можливість завдання ядерного удару по нападнику. Основне озброєння РВСП — міжконтинентальні наземні балістичні ракети з ядерними боєголовками. Тим часом з космодрому злітали російські космічні ракети "Днепр", а також "Воевода": останній вивів на космічну орбіту американський супутник Genesis.

Новина доповнюється…