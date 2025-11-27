Ніяких росіян у космосі: на Байконурі зламали стартовий майданчик (фото, відео)

На Байконурі під час запуску російського "Союзу-28" серйозно пошкодили стартовий майданчик. Без нього Росія не зможе відправляти людей у космос

На космодромі Байконур після запуску російського космічного корабля "Союз МС-28" із невідомої причини обвалилася кабіна обслуговування, повідомив аналітик ракетних пусків Георгій Трішкін, якого цитує "Медуза".

Пошкодження стартового майданчика видно на трансляції

За словами експерта, частина конструкції стартового столу впала під 31-м майданчиком після запуску вранці 27 листопада.

Зазначається, що на трансляції запуску "Союзу", яку вів "Роскосмос", було видно, що "в газовідвідному лотку під стартовим столом опинилася якась масивна металева конструкція, якої там бути не повинно".

31-й майданчик на Байконурі — єдиний майданчик для запуску російських пілотованих місій до Міжнародної космічної станції. Якщо він зламаний, то російські пуски кораблів "Союз" і "Прогрес" до МКС відкладаються на невизначений термін.

А ще один експерт, Віталій Єгоров, заявив, що "фактично з цього дня Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було з 1961 року".

Зазначається, що стартовий майданчик зламався через грубі помилки в технології експлуатації, які стали наслідком "полегшених" регламентів, встановлених ще за часів ексглави Роскосмосу Юрія Борисова. Ремонт складного високотехнологічного агрегату займе до двох років.

Перенесення стартів на космодром "Східний" потребуватиме тривалої роботи, оскільки виникне необхідність переробляти розгінні блоки. До того ж на "Східному" немає умов, щоб здійснювати пуски пілотованих кораблів: спочатку за конструкторською документацією стартові комплекси планували під непілотовані старти.

Модернізація "Гагарінського старту" планувалася ще 2018 року коштом Об'єднаних арабських еміратів, але в лютому 2022 року араби відмовилися від співпраці і виділення грошей.

У "Роскосмосі" не коментували те, що трапилося. А офіційні росЗМІ вийшли із заголовками, що запуск був успішним і космічний корабель "Союз МС-28" із російськими космонавтами Сергієм Кудь-Сверчковим і Сергієм Мікаєвим та американським астронавтом Крісом Вільямсом пристикувався до МКС.

Нагадаємо, 10 жовтня пролунав вибух на території науково-випробувального центру ракетно-космічної промисловості в Пересветі під Москвою. Інцидент стався на ключовому об'єкті "Роскосмосу" під час випробування двигуна.

При цьому влітку в "Роскосмосі" анонсували космічні перегони, обіцяли колонізувати Місяць і полетіти на Венеру.