Новий глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов заявив, що Росія досліджуватиме Місяць і Венеру, а також побудує заміну МКС і ядерний об'єкт на супутнику Землі. Радянська місячна програма була згорнута в 1960-х після смерті Сергія Корольова і загибелі космонавтів Юрія Гагаріна і Володимира Комарова.

Related video

Незважаючи на те, що з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну у 2022 році кількість російських космічних польотів неухильно знижувалася, новий глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов заявив, що у держкорпорації грандіозні плани зі створення місячних баз, пише ТАСС.

За його словами, розгортання першої ядерної електростанції на Місяці, а також роботи з дослідження Венери входять до переліку завдань, поставлених перед "Роскосмосом".

Дмитро Баканов — новий глава "Роскосмосу" Фото: РИА Новости

"У завданнях — створення нової Російської орбітальної станції, яка замінить МКС, і розгортання першої ядерної електростанції на Місяці — фундаменту для майбутніх місячних баз. Будемо досліджувати Венеру. Саме ми — єдина країна, яка посадила на ній апарат", — повідомив Баканов.

Крім цього, за його словами, планується масштабувати орбітальне угруповання, щоб збільшити швидкість широкосмугового доступу в інтернет і забезпечити покриття кожної точки РФ. Також планується підвищити точність системи ГЛОНАСС і вдосконалити вітчизняні ракети і космічні кораблі.

"Попереду — грандіозні цілі. Нам належить реалізувати такі проєкти, які вимагають сміливості, масштабу думки та інженерного генія", — підкреслив Баканов.

Баканов також повідомив, що "космічні досягнення є втіленням сили національного характеру".

Ніл Армстронг на Місяці Фото: NASA

Однак глава "Роскосмосу" збрехав у своїй промові. Росія не була країною, яка посадила апарат на Венеру, це був Радянський Союз, а "Венера-4" — радянська автоматична міжпланетна станція (АМС), призначена для дослідження планети Венера, була створена конструктором Георгієм Бабакіним на основі розробок Сергія Корольова.

Також занадто амбітно звучать плани зі створення ядерної електростанції на Місяці, як створення аналога МКС. Радянські, а потім і російські космонавти ніколи не були на Місяці. На Місяці побувало всього 12 осіб, всі вони американці, і останнім з них стали члени місії "Аполлон-17" 1972 року. Офіційно, останньою людиною, яка стояла на поверхні Місяця, став капітан місії Юджин Сернан.

А у створенні МКС брали участь 14 країн, і вона офіційно потрапила до книги рекордів Гіннесса, як найдорожчий об'єкт, побудований людиною. Загальна вартість створення станції становить понад 150 мільярдів доларів. У СРСР була космічна станція "Мир", але вона існувала з 1986 по 2001 рр. І плани зі створення станції "Мир-2" були припинені через дорожнечу проєкту.

МКС Фото: NASA

Нагадаємо, нова місячна програма NASA Artemis, спрямована на те, щоб не тільки повернути людину на Місяць, а й заснувати базу на нашому супутнику.

А американська компанія Interlune представила прототип машини для видобутку гелію-3 на Місяці. Це стабільний ізотоп гелію, який можна використовувати під час виробництва термоядерної енергії, яка вважається чистою і практично безмежною.