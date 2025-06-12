Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия будет исследовать Луну и Венеру, а также построит замену МКС и ядерный объект на спутнике Земли. Советская лунная программа была свернута в 1960-х после смерти Сергея Королева и гибели космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова.

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Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в 2022 году количество российских космических полетов неуклонно снижалось, новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что у госкорпорации грандиозные планы по созданию лунных баз, пишет ТАСС.

По его словам, развертывание первой ядерной электростанции на Луне, а также работы по исследованию Венеры входят в перечень задач, поставленных перед "Роскосмосом".

Дмитрий Баканов - новый глава "Роскосмоса" Фото: РИА Новости

"В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы - единственная страна, посадившая на ней аппарат", — сообщил Баканов.

Помимо этого, по его словам, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки РФ. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.

"Впереди — грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения", — подчеркнул Баканов.

Баканов также сообщил, что "космические достижения являются воплощением силы национального характера".

Нил Армстронг на Луне Фото: NASA

Однако глава "Роскосмоса" соврал в своей речи. Россия не была страной, посадившей аппарат на Венеру, это был Советский Союз, а "Венера-4" — советская автоматическая межпланетная станция (АМС), предназначенная для исследования планеты Венера, была создана конструктором Георгием Бабакиным на основе разработок Сергея Королева.

Также слишком амбициозно звучат планы по созданию ядерной электростанции на Луне, как создание аналога МКС. Советские, а затем и российские космонавты никогда не были на Луне. На Луне побывало всего 12 человек, все они американцы и последним из них стали члены миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Официально, последним постоявшим на поверхности Луны человеком стал капитан миссии Юджин Сернан.

А в создании МКС участвовали 14 стран и она официально попала в книгу рекордов Гиннесса, как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость создания станции составляет более 150 миллиардов долларов. У СССР была космическая станция "Мир", но она существовала с 1986 по 2001 гг. И планы по созданию станции "Мир-2" были приостановлены из-за дороговизны проекта.

МКС Фото: NASA

Напомним, новая лунная программа NASA Artemis, направлена на то, чтобы не только вернуть человека на Луну, но и основать базу на нашем спутнике.

А американская компания Interlune представила прототип машины для добычи гелия-3 на Луне. Это стабильный изотоп гелия, который можно использовать при производстве термоядерной энергии, которая считается чистой и практически безграничной.