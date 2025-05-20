Топливо для безграничной энергии будут добывать на Луне: создана специальная машина (фото)

Американская компания Interlune представила прототип машины для добычи гелия-3 на Луне. Это стабильный изотоп гелия, который очень редко встречается на Земле, но его много на Луне. Этот изотоп гелия можно использовать при производстве термоядерной энергии, которая считается чистой и практически безграничной.

Related video

Об этом пишет Space.

Новая машина предназначена для переработки 110 тонн лунной почвы в час, чтобы добывать гелий-3, который является потенциальным топливом для будущих термоядерных реакторов. В этих реакторах можно создавать термоядерную энергию, такую же, которая производится в ядре Солнца, что обеспечивает жизнь звезды. Кроме этого, гелий-3 можно использовать в квантовых вычислениях и при разработке технологий медицинской визуализации.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас существует большой спрос на гелий-3, и компания Interlune хочет стать первой, которая сможет добывать изотоп гелия на Луне, чтобы затем доставлять его на Землю.

Гелий-3 очень редко встречается на Земле, но его много на Луне Фото: NASA

Представители Interlune говорят, что высокоскоростная выемка, необходимая для сбора гелия-3 с поверхности Луны в больших количествах, никогда ранее не предпринималась, и в этом поможет новая добывающая машина. Пока что создан ее рабочий прототип и это продукт сотрудничества Interlune с компанией Vermeer, производителем сельскохозяйственного и промышленного оборудования.

Новая машина предназначена для переработки 110 тонн лунной почвы в час, чтобы добывать гелий-3, который является потенциальным топливом для будущих термоядерных реакторов Фото: space.com

Компания приступила к созданию полномасштабного прототипа после успешного испытания уменьшенной версии машины в прошлом году.

Как потенциальный источник топлива, который может изменить энергетику на Земле, гелий-3 и его добыча и доставка с Луны на Землю являются темой для обсуждения в течение многих лет. Но, по словам Яна Кроуфорда из Лондонского университета, стоимость добычи гелия-3 и его последующей доставки на Землю может сделать его невыгодным в качестве источника топлива в ближайшем будущем.

Interlune и Vermeer являются частью американских компаний, которые намерены добывать ресурсы на Луне, чтобы создать лунную экономику в ближайшем будущем.

Компания Interlune хочет стать первой, которая сможет добывать изотоп гелия на Луне, чтобы затем доставлять его на Землю Фото: space.com

Гелий-3: интересные факты

Гелий-3 — это легкий, стабильный изотоп гелия, обладающий уникальными свойствами, которые делают его чрезвычайно ценным и востребованным в различных областях, особенно в исследованиях термоядерного синтеза.

На Земле гелий-3 встречается очень редко. Он составляет лишь примерно 0,0002% от общего количества природного гелия на нашей планете. Основным источником гелия-3 на Земле является распад трития, радиоактивного изотопа водорода.

На Луне намного больше гелия-3, чем на Земле. Солнечный ветер, который постоянно бомбардирует Луну, на протяжении миллиардов лет накапливал изотоп гелия в лунной почве. Считается, что на Луне находится более 1 000 000 тонн гелия-3.

Гелий-3 имеет самую низкую температуру кипения и плавления среди всех известных химических веществ. Она составляет минус 269 градусов Цельсия. Благодаря своим уникальным квантовым свойствам гелий-3 может переходить в сверхтекучее состояние при температурах, близких к абсолютному нулю (минус 273 градуса Цельсия).

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили неожиданную активность на Луне и выяснили, что одна ее сторона намного горячее, чем другая.

Также Фокус писал о том, что жители нескольких штатов США стали свидетелями появления в небе необычной белой полосы в то время, когда возникло полярное сияние, вызванное геомагнитной бурей. Изначально были предположения, что это редкое атмосферное явление, но оказалось, что это явление связано с запуском китайской ракеты.