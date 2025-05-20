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Технологии и наука

В небе над США заметили белую полосу во время неожиданной геомагнитной бури: что это (фото)

полоса света магнитная буря
Фото: space.com | В небе над США заметили белую полосу во время неожиданной геомагнитной бури

Жители нескольких штатов США стали свидетелями появления в небе необычной белой полосы в то время, когда возникло полярное сияние, вызванное геомагнитной бурей. Изначально были предположения, что это редкое атмосферное явление, но оказалось, что это явление связано с запуском китайской ракеты.

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Об этом пишет Space.

В ночь с пятницы, 16 мая, на субботу, 17 мая, жители многих штатов США увидели необычное зрелище в небе: яркую полосу белого света. В это же время в небе также наблюдали полярное сияние, которое был вызвано появлением неожиданной геомагнитной бури уровня G2. Дело в том, что еще 12 мая Солнце выбросило мощный поток плазмы в космос, который не должен был достичь Земли, но оказалось, что этот поток нанес скользящий удар по нашей планете.

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Изначально, некоторые эксперты предположили, что белая полоса света — это редкое атмосферное явление под названием Стив (по-английски STEVE — Strong Thermal Emission Velocity Enhancement — Сильное повышение скорости теплового излучения). Это свечение в атмосфере, которое похоже на полярное сияние и также возникает после того, как солнечная плазма достигает нашей планеты. Но оказалось, что это совсем другое явление.

По словам астронома Джонатана Макдауэлла, который отслеживает активность в околоземном пространстве, загадочную белую полосу создала ступень китайской ракеты, которая сбросила ракетное топливо на высоте примерно 250 км.

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Изначально, некоторые эксперты предположили, что белая полоса света — это редкое атмосферное явление под названием Стив
Фото: X (Twitter)

Примерно за час до появления белой полосы в небе над США китайская компания LandSpace запустила свою ракету Zhuque-2E на метановом топливе с космодрома Цзюцюань в Китае. Эта ракета вывела на орбиту 6 спутников. По словам Макдауэлла, белая полоса была результатом сброса топлива из верхней ступени ракеты.

Китайская ракета в качестве топлива использует смесь метана и жидкого кислорода, и эта смесь известная как металокс. Компания LandSpace была первой, которая успешно запустила ракету с металоксом еще в 2023 году. Это был уже пятый запуск ракеты серии Zhuque-2.

Металокс дешевле производить и его легче хранить, чем другие виды ракетного топлива. Считается, что этот вид топлива можно использовать для полетов на Марс, ведь это сделает мисси на Красную планету более эффективными и дешевыми.

Ракетное топливо может светиться в верхних слоях атмосферы Земли, когда его частицы освещает свет Солнца. Также молекулы в верхних слоях атмосферы, включающие углерод, водород и кислород, могут создавать химические реакции, которые производят свет. Углерод и водород являются компонентами метана.

Обычно светящееся топливо ракеты, проявляется в виде странной спирали в небе. Например, ракеты Falcon 9 компании SpaceX часто создают яркие спиральные узоры, в небе, которые вызывают удивление у многих людей. Некоторые даже принимают эти узоры за нечто не из нашего мира.

спираль в небе ракета Falcon 9 Fullscreen
Обычно светящееся топливо ракеты, проявляется в виде странной спирали в небе
Фото: space.com

Как уже писал Фокус, подобную спираль в небе наблюдали жители Украины в марте этого года.

Также Фокус писал о том, что ученые показали, как выглядит межзвездная среда Млечного Пути. Между всеми звездами в нашей галактике Млечный Путь находится межзвездная среда, состоящая из смеси газа и пыли. Ученые создали новую компьютерную модель для изучения магнетизма и турбулентности в той среде. Получилось изображение напоминающее абстрактное произведение искусства.