Произведение искусства: ученые показали, как выглядит межзвездная среда Млечного Пути (фото)

Между всеми звездами в нашей галактике Млечный Путь находится межзвездная среда, состоящая из смеси газа и пыли. Ученые создали новую компьютерную модель для изучения магнетизма и турбулентности в той среде. Получилось изображение напоминающее абстрактное произведение искусства.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Межзвездная среда в Млечном Пути

Межзвездная среда в Млечном Пути наполнена магнитными полями и является турбулентной. Она влияет на процессы образования новых звезд, движение космических лучей и смешивание материалов в космосе. Но у ученых нет четкого математического способа описать, как она работает.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, турбулентность остается одной из величайших нерешенных проблем классической механики. В межзвездной среде существуют магнитные поля, которые меняют природу турбулентных потоков.

Магнитное поле в межзвездной среде создает движение газа и плазмы. Когда этот материал закручивается и вращается, он создает электрические токи, которые затем создают и усиливают магнитные поля. Этот процесс похож на то, как формируется магнитное поле Земли в ее внешнем жидком железном ядре.

Часть Млечного Пути Фото: NASA

Новая модель межзвездной среды в Млечном Пути

Новое моделирование межзвездной среды имеет более высокое разрешение, чем у предыдущих моделей. Оно показывает разные масштабы пространства. Благодаря этому астрономы могут лучше понять такие процессы, как образование новых звезд.

По словам ученых, известно, что магнитное давление противодействует образованию звезд, когда мешает гравитации сжать газовое облако, из которого должна сформироваться звезда. Теперь можно количественно оценить в деталях, чего ожидать от магнитной турбулентности в разных масштабах.

Новое моделирование межзвездной среды имеет более высокое разрешение, чем у предыдущих моделей Фото: space.com

Чтобы подтвердить надежность моделирования, ученые должны проверить его на основе известных наблюдений. Только так ученые могут определить, насколько хорошо моделирование отражает основные физические процессы, которые оно представляет.

Ученые говорят, что уже начали такую проверку и пока что моделирование соответствует наблюдениям.

Это моделирование может помочь решить давние загадки не только нашей галактики, но и всей Вселенной.

Галактика Млечный Путь: интересные факты

Наша галактика является спиральной, то есть имеет хорошо выраженную центральную область, из которой выходят четыре спиральных рукава. Два рукава являются основными и два — второстепенными, но считается, что существует большое количество меньших спиральных рукавов. На окраине одного из таких рукавов находится Солнечная система, то есть планеты, которые вращаются вокруг Солнца.

Наша галактика имеет диаметр примерно 100 000 световых лет. Умножьте это число на 9 500 000 000 000 и получите размер Млечного Пути в километрах.

В нашей галактике находится от 200 до 400 миллиардов звезд, возможно столько же существует и планет. Но пока что за пределами Солнечной системы были обнаружены всего примерно 6000 планет.

Земля находится на расстоянии примерно 26 000 световых лет от центра галактики, где расположена сверхмассивная черна дыра, масса которой в 4 млн раз больше, чем у Солнца.

Из-за того, что мы не можем увидеть Млечный Путь полностью, ведь находимся внутри, о внешнем виде нашей галактики астрономы имеют представление благодаря наблюдениям за похожими галактиками.

Из-за того, что мы не можем увидеть Млечный Путь полностью, ведь находимся внутри, о внешнем виде нашей галактики астрономы имеют представление благодаря наблюдениям за похожими галактиками Фото: ESA

Как уже писал Фокус, в ночном небе будет виден наш дом и астрономы советуют не пропускать редкое зрелище. В ночном небе Земли можно найти несметное количество космических сокровищ, но самым захватывающим зрелищем является Млечный Путь. Вскоре мы сможем увидеть его во всей красе.

Также Фокус писал о том, что недалеко от Земли астрономы обнаружили водные планеты. Ученые пришли к выводу, что некоторые планеты в системе TRAPPIST-1 могут быть покрытыми океанами из жидкой воды, но вопрос об их потенциальной обитаемости остается открытым.