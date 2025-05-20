Витвір мистецтва: вчені показали, який вигляд має міжзоряне середовище Чумацького Шляху (фото)

Між усіма зірками в нашій галактиці Чумацький Шлях перебуває міжзоряне середовище, що складається з суміші газу і пилу. Вчені створили нову комп'ютерну модель для вивчення магнетизму і турбулентності в тому середовищі. Вийшло зображення, що нагадує абстрактний витвір мистецтва.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Міжзоряне середовище в Чумацькому Шляху

Міжзоряне середовище в Чумацькому Шляху наповнене магнітними полями і є турбулентним. Воно впливає на процеси утворення нових зірок, рух космічних променів і змішування матеріалів у космосі. Але вчені не мають чіткого математичного способу описати, як воно працює.

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За словами авторів дослідження, турбулентність залишається однією з найбільших невирішених проблем класичної механіки. У міжзоряному середовищі існують магнітні поля, які змінюють природу турбулентних потоків.

Магнітне поле в міжзоряному середовищі створює рух газу і плазми. Коли цей матеріал закручується і обертається, він створює електричні струми, які потім створюють і підсилюють магнітні поля. Цей процес схожий на те, як формується магнітне поле Землі в її зовнішньому рідкому залізному ядрі.

Частина Чумацького Шляху Фото: NASA

Нова модель міжзоряного середовища в Чумацькому Шляху

Нове моделювання міжзоряного середовища має вищу роздільну здатність, ніж у попередніх моделей. Воно показує різні масштаби простору. Завдяки цьому астрономи можуть краще зрозуміти такі процеси, як утворення нових зірок.

За словами вчених, відомо, що магнітний тиск протидіє утворенню зірок, коли заважає гравітації стиснути газову хмару, з якої має сформуватися зірка. Тепер можна кількісно оцінити в деталях, чого очікувати від магнітної турбулентності в різних масштабах.

Нове моделювання міжзоряного середовища має вищу роздільну здатність, ніж у попередніх моделей Фото: space.com

Щоб підтвердити надійність моделювання, вчені мають перевірити його на основі відомих спостережень. Тільки так науковці можуть визначити, наскільки добре моделювання відображає основні фізичні процеси, які воно представляє.

Учені кажуть, що вже почали таку перевірку і поки що моделювання відповідає спостереженням.

Це моделювання може допомогти вирішити давні загадки не тільки нашої галактики, а й усього Всесвіту.

Галактика Чумацький Шлях: цікаві факти

Наша галактика є спіральною, тобто має добре виражену центральну область, з якої виходять чотири спіральні рукави. Два рукави є основними і два — другорядними, але вважається, що існує велика кількість менших спіральних рукавів. На околиці одного з таких рукавів розташована Сонячна система, тобто планети, які обертаються навколо Сонця.

Наша галактика має діаметр приблизно 100 000 світлових років. Помножте це число на 9 500 000 000 000 000 000 і отримаєте розмір Чумацького Шляху в кілометрах.

У нашій галактиці перебуває від 200 до 400 мільярдів зірок, можливо, стільки ж існує і планет. Але поки що за межами Сонячної системи було виявлено всього приблизно 6000 планет.

Земля знаходиться на відстані приблизно 26 000 світлових років від центру галактики, де розташована надмасивна чорна діра, маса якої в 4 млн разів більша, ніж у Сонця.

Через те, що ми не можемо побачити Чумацький Шлях повністю, адже перебуваємо всередині, про зовнішній вигляд нашої галактики астрономи мають уявлення завдяки спостереженням за схожими галактиками.

Через те, що ми не можемо побачити Чумацький Шлях повністю, адже перебуваємо всередині, про зовнішній вигляд нашої галактики астрономи мають уявлення завдяки спостереженням за схожими галактиками Фото: ESA

Як уже писав Фокус, у нічному небі буде видно наш дім і астрономи радять не пропускати рідкісне видовище. У нічному небі Землі можна знайти незліченну кількість космічних скарбів, але найбільш захоплюючим видовищем є Чумацький Шлях. Незабаром ми зможемо побачити його у всій красі.

Також Фокус писав про те, що недалеко від Землі астрономи виявили водні планети. Вчені дійшли висновку, що деякі планети в системі TRAPPIST-1 можуть бути вкритими океанами з рідкої води, але питання про їхню потенційну заселеність залишається відкритим.