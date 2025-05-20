Потенційно населені світи: недалеко від Землі астрономи виявили водні планети

Учені дійшли висновку, що деякі планети в системі TRAPPIST-1 можуть бути покритими океанами з рідкої води, але питання про їхню потенційну населеність залишається відкритим.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

Система TRAPPIST-1

Астрономи провели нове дослідження планет, які обертаються навколо зірки TRAPPIST-1 на відстані 40 світлових років від нас, що вважається близько за космічними мірками. Перші планети в цій системі були виявлені 8 років тому, і на сьогоднішній день відомо, що система TRAPPIST-1 складається з семи кам'янистих планет. Тобто це схожі на Землю світи з твердою поверхнею. При цьому деякі планети трохи менші за Землю за розміром, а деякі більші. Три планети перебувають у зоні населеності своєї зірки, де температура дає змогу існувати рідкій воді на поверхні.

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Вчені продовжують вивчати ці планети, щоб виявити потенційні ознаки життя, і тепер за допомогою космічного телескопа Вебб вчені виявили, що ці планети можуть бути вкритими океанами з рідкої води. А вода, як відомо, є ключовим компонентом для життя.

Зірка TRAPPIST-1 є червоним карликом, тобто вона менша і холодніша за Сонце, але випускає більше ультрафіолетового випромінювання. Попередні дослідження показали, що на деяких планетах у системі може бути багато води, але випромінювання зірки найімовірніше призводить до її швидкого випаровування.

Нове дослідження планет у системі TRAPPIST-1

Нещодавні спостереження показали, що на планеті TRAPPIST-1c може існувати водяна пара і кисень в атмосфері. Для того, щоб існувала водяна пара, необхідне джерело води, таке як вулканічне виділення газів.

Згідно з сучасними теоріями, коли планети формуються, їхня вода міститься в гірських породах. Але через потужний вулканізм на ранньому етапі еволюції планети ця вода випаровується в атмосферу. Якщо умови будуть відповідними, то ця вода спровокує появу океанів на поверхні, в яких може з'явитися життя.

Усі планети системи TRAPPIST-1 перебувають близько до своєї зірки Фото: NASA

Щоб вивчити цю можливість, вчені створили моделювання вулканічного виділення газу на основі кам'янистих планет Сонячної системи, тобто Меркурія, Венери, Землі та Марса. Потім вони порівняли ці дані зі спостереженнями за планетами.

Дослідження показало, що швидкість виділення газу на всіх семи планетах становить від 0,03 до у 8 разів більше, ніж на Землі. Водночас вони виявили, що швидкість переміщення магми в надрах планет схожа на ту, що є на Марсі. Але Марс вважається вулканічно мертвою планетою, і те ж саме може бути вірним і для планет системи TRAPPIST-1.

Дослідження показало, що швидкість виділення води на планетах TRAPPIST-1, найімовірніше, нижча, ніж на Землі, але ймовірний діапазон також включає швидкості виділення газу, які на порядок вищі, ніж на Землі.

Планети з океанами

Результати також вказують на те, що планети TRAPPIST-1 можуть мати відносно сухі мантії, як і на Землі. І все ж вода на цих планетах може становити до 1% їхньої маси. При цьому на Землі вода займає всього 0,02% маси планети.

Учені дійшли висновку, що три планети в зоні населеності зірки TRAPPIST-1 можуть не мати вулканічної активності, але мають різний рівень вмісту води. Це можуть бути водні світи, які вкриті океанами з рідкої води. Але чи є ці світи придатними для життя поки що сказати дуже складно.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження планет у системі TRAPPIST-1 припускає наявність води на деяких із цих світів.

Також Фокус писав про те, що підземні сили на Венері змінюють планету на наших очах. Астрономи виявили на планеті Венера ознаки геологічної активності, які вказують на те, що поверхня другої планети від Сонця все ще змінюється.