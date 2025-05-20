Дивні кола на Венері: підземні сили змінюють планету на наших очах, що відомо (фото)

Астрономи виявили на планеті Венера ознаки геологічної активності, які вказують на те, що поверхня другої планети від Сонця все ще змінюється. Ознаки активності були виявлені у величезних круглих утвореннях, відомих як корони, які можуть змінити наше уявлення про цю планету.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

Корони на Венері являють собою величезні круглі структури, розмір яких перебуває в діапазоні від десятків до сотень кілометрів. Вважається, що корони виникають, коли гарячі мантійні плюми (струмені розплавленої породи) піднімаються з надр планети, чинять тиск на літосферу (складається з кори і верхньої частини мантії) і деформують кору.

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Корони знаходяться на всій поверхні Венери і їхнє дослідження вказує на те, що на Венері існують різні активні геологічні процеси, які керують їхнім створенням, кажуть учені. Подібні особливості на поверхні колись існували на Землі, коли ще не почався рух літосферних плит, хоча зараз їх немає, кажуть автори дослідження.

Корона на Венері в уявленні художника Фото: space.com

Учені змогли визначити можливі підземні геологічні процеси, які нині формують поверхню планети. Щоб визначити найімовірніший процес, який відповідає за створення корон на Венері, вчені створили моделювання, яке імітує рух гарячого матеріалу в надрах планети. Потім вони порівняли результати моделювання з даними про гравітацію і топографію Венери, які зібрав на початку 90-х років минулого століття космічний апарат "Магеллан".

Корони на Венері Фото: solar-system

Ці дані допомогли вченим виявити приховані струмені гарячого, менш щільного матеріалу, який піднімається з надр Венери. Дослідження корон показало, що підземні сили все ще діють і зараз, а це вказує на те, що тектонічна активність може бути більш поширена на Венері, ніж вважалося раніше.

Корона на Венері Фото: solar-system

Вчені вважають, що кілька тектонічних процесів можуть формувати поверхню Венери навколо корон. Наприклад, це може бути процес, коли частина кори Венери опускається вниз у гарячішу мантію і це відбувається під тиском мантійних плюмів. Також за тектонічну активність на Венері може відповідати процес, під час якого холодніші та важчі частини кори занурюються в гарячішу мантію. Також за зміну поверхні Венери може відповідати вулканічна активність, пов'язана з дією мантійних плюмів.

У будь-якому разі, автори дослідження вважають, що Венера проявляє ознаки тектонічної активності і зараз, як це було в далекому минулому планети. Хоча ця тектонічна активність не пов'язана з рухом літосферних плит, якого немає на Венері, але є на Землі.

Для того, щоб підтвердити висновки вчених, потрібно дочекатися запуску космічного апарату NASA VERITAS, який має вирушити до Венери 2031 року. Він буде оснащений новітніми приладами, які допоможуть розкрити багато таємниць Венери.

Фокус уже писав про те, що автори іншого дослідження з'ясували, що кора Венери постійно змінюється і деякі процеси не дають їй збільшуватися в розмірах.

Також Фокус писав про те, що вчені розгадали секрет таємничих темних смуг на Марсі. Нове дослідження, здається, поставило крапку в суперечках про те, чим же є загадкові темні особливості на поверхні Червоної планети, які, як передбачалося, можуть вказувати на наявність рідкої води.