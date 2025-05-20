Странные круги на Венере: подземные силы меняют планету на наших глазах, что известно (фото)

Астрономы обнаружили на планете Венера признаки геологической активности, которые указывают на то, что поверхность второй планеты от Солнца все еще меняется. Признаки активности были обнаружены в огромных круглых образованиях, известных как короны, которые могут изменить наше представление об этой планете.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Короны на Венере представляют собой огромные круглые структуры, размер которых находится в диапазоне от десятков до сотен километров. Считается, что короны возникают, когда горячие мантийные плюмы (струи расплавленной породы) поднимаются из недр планеты, оказывают давление на литосферу (состоит из коры и верхней части мантии) и деформируют кору.

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Короны находятся на всей поверхности Венеры и их исследование указывает на то, что на Венере существуют разные активные геологические процессы, которые управляют их созданием, говорят ученые. Подобные особенности на поверхности когда-то существовали на Земле, когда еще не началось движение литосферных плит, хотя сейчас их нет, говорят авторы исследования.

Корона на Венере в представлении художника Фото: space.com

Ученые смогли определить возможные подземные геологические процессы, которые в настоящее время формируют поверхность планеты. Чтобы определить наиболее вероятный процесс, который отвечает за создание корон на Венере, ученые создали моделирование, которое имитирует движение горячего материала в недрах планеты. Затем они сравнили результаты моделирования с данными о гравитации и топографии Венеры, которые собрал в начале 90-х годов прошлого века космический аппарат "Магеллан".

Короны на Венере Фото: NASA

Эти данные помогли ученым обнаружить скрытые струи горячего, менее плотного материала, который поднимается из недр Венеры. Исследование корон показало, что подземные силы все еще действуют и сейчас, а это указывает на то, что тектоническая активность может быть более распространена на Венере, чем считалось ранее.

Корона на Венере Фото: NASA

Ученые считают, что несколько тектонических процессов могут формировать поверхность Венеры вокруг корон. Например, это может быть процесс, когда часть коры Венеры опускается вниз в более горячую мантию и это происходит под давлением мантийных плюмов. Также за тектоническую активность на Венере может отвечать процесс, во время которого более холодные и тяжелые части коры погружаются в более горячую мантию. Также за изменение поверхности Венеры может отвечать вулканическая активность, связанная с действием мантийных плюмов.

В любом случае, авторы исследования считают, что Венера проявляет признаки тектонической активности и сейчас, как это было в далеком прошлом планеты. Хотя эта тектоническая активность не связана с движением литосферных плит, которого нет на Венере, но есть на Земле.

Для того, чтобы подтвердить выводы ученых нужно дождаться запуска космического аппарата NASA VERITAS, который должен отправится к Венере в 2031 году. Он будет оснащен новейшими приборами, которые помогут раскрыть многие тайны Венеры.

Фокус уже писал о том, что авторы другого исследования выяснили, что кора Венеры постоянно меняется и некоторые процессы не дают ей увеличиваться в размерах.

Также Фокус писал о том, что ученые разгадали секрет таинственных темных полос на Марсе. Новое исследование, кажется поставило точку в спорах о том, чем же являются загадочные темные особенности на поверхности Красной планеты, которые, как предполагалось, могут указывать на наличие жидкой воды.