Венера не такая, как мы думаем: планета больше похожа на Землю, чем считалось (фото)

Венера, которую считали геологически мертвой планетой, а на самом деле проявляет активность, то есть там все есть тектонические процессы, которые меняют поверхность и кору планеты. Таким образом Венера оказывается больше похожа на Землю, чем предполагалось.

Related video

Два исследования второй планеты от Солнца были опубликованы в журналах Nature Communications и Science Advances, пишет Space.

Кора Венеры меняется необычным образом

На Венере в отличие от Земли нет литосферных плит, из которых состоит кора планеты, а значит нет и тектонического движения этих плит. Это движение постоянно меняет кору и поверхность нашей планеты. Ученые долгое время считали, что без движения литосферных плит кора Венеры будет постепенно увеличиваться в размерах, то есть становиться толще, когда новая порода будет накладываться сверху.

Теперь же авторы первого исследования пришли к выводу, что под поверхностью Венеры существует процесс, который не позволяет коре планеты увеличиваться в размерах. Как только кора достигает определенного предела толщины она разрывается или плавиться. Это позволяет воде и химическим элементам возвращаться обратно в недра планеты и приводит к вулканической активности.

Ученые использовали компьютерные модели для моделирования того, как различные типы пород в коре Венеры ведут себя под воздействием экстремальной жары и огромного давления планеты. Температура на Венере достигает 480 градусов Цельсия, а давление сравнимо давлением на глубине в несколько километров в океанах Земли.

Ученые пришли к выводу, что кора планеты меняется со временем. Когда она становится толще, то ее нижние слои становятся тяжелее, чем слой мантии ниже. Таким образом нижние слои коры падают вниз. Таким образом кора Венеры достигает максимальной толщины примерно 65 км и во многих местах она может быть намного тоньше, считают ученые. Этот механизм может объяснить, почему Венера остается геологически активным миром, несмотря на отсутствие движения литосферных плит.

О том, что на Венере происходят активные геологические процессы, в частности вулканическая активность, ученые узнали после нового анализа данных зонда "Магеллан", который в 90-х года прошлого века изучал Венеру.

Венера Фото: ESA

Короны на Венере

Авторы второго исследования также использовали данные зонда "Магеллан" и моделирование, и выяснили, что подповерхностная тектоническая активность на Венере продолжается, несмотря на отсутствие движения плит.

Свидетельствами внутренней активности, которая создает деформации на поверхности Венеры, являются короны, говорят ученые. Эти структуры немного похожи на кратеры и их диаметр может достигать сотен километров. Ученые выяснили, что эти короны имеют вулканическое происхождение.

Считается, что короны образовались в результате выхода из недр Венеры струй расплавленного материала, известных как мантийные плюмы. Они приподнимают участок поверхности, создают купол, а когда тот рушится, образуется корона.

короны на Венере Фото: NASA

Ученые пришли к выводу, что тектоническая активность на Венере существует в виде взаимодействия между мантийными плюмами и литосферой планеты, то есть ее корой и верхней частью мантии. И эти взаимодействия могут происходить под коронами.

Ученые обнаружили, что короны покрывает расплавленный материал, который является мене плотным, чем его окружение, что и запускает тектонические процессы. Авторы исследования считают, что именно струи расплавленного материала из недр планету заставляют части коры разрываться и плавиться, а затем опускаться вниз в мантию.

То есть эта группа ученых пришла к похожим выводам, что и авторы другого исследования. В то же время, ученые считают, что подобная геологическая активность могла происходить в далеком прошлом на Земле.

Для того, чтобы точно выяснить, что на самом деле происходит на Венере в начале следующего десятилетия к планете будет отправлены зонды DAVINCI, VERITAS и EnVision. Они должна показать, действительно ли на Венере происходит изменение коры и поверхности благодаря внутренним геологическим процессам.

Как уже писал Фокус, на Землю 10 мая упал старый космический аппарат, который еще в 1972 году должен был полететь изучать Венеру, но все это время вращался вокруг Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые представили теорию, объясняющую почему на Венере продолжается вулканическая активность.

Еще Фокус писал о том, что NASA спасло самый далекий космический аппарат "Вояджер-1" в результате рискованной операции.