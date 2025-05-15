Венера не така, як ми думаємо: планета більше схожа на Землю, ніж вважалося (фото)

Венера, яку вважали геологічно мертвою планетою, а насправді проявляє активність, тобто там все є тектонічні процеси, які змінюють поверхню і кору планети. Таким чином Венера виявляється більше схожою на Землю, ніж передбачалося.

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Два дослідження другої планети від Сонця були опубліковані в журналах Nature Communications і Science Advances, пише Space.

Кора Венери змінюється незвичайним чином

На Венері, на відміну від Землі, немає літосферних плит, з яких складається кора планети, а отже, немає і тектонічного руху цих плит. Цей рух постійно змінює кору і поверхню нашої планети. Учені тривалий час вважали, що без руху літосферних плит кора Венери буде поступово збільшуватися в розмірах, тобто ставати товщою, коли нова порода накладатиметься зверху.

Тепер же автори першого дослідження дійшли висновку, що під поверхнею Венери існує процес, який не дозволяє корі планети збільшуватися в розмірах. Щойно кора досягає певної межі товщини вона розривається або плавиться. Це дає змогу воді та хімічним елементам повертатися назад у надра планети і призводить до вулканічної активності.

Вчені використовували комп'ютерні моделі для моделювання того, як різні типи порід у корі Венери поводяться під впливом екстремальної спеки і величезного тиску планети. Температура на Венері сягає 480 градусів Цельсія, а тиск можна порівняти з тиском на глибині в кілька кілометрів в океанах Землі.

Учені дійшли висновку, що кора планети змінюється з часом. Коли вона стає товщою, то її нижні шари стають важчими, ніж шар мантії нижче. Таким чином нижні шари кори падають вниз. Таким чином кора Венери досягає максимальної товщини приблизно 65 км і в багатьох місцях вона може бути набагато тоншою, вважають вчені. Цей механізм може пояснити, чому Венера залишається геологічно активним світом, незважаючи на відсутність руху літосферних плит.

Про те, що на Венері відбуваються активні геологічні процеси, зокрема вулканічна активність, учені дізналися після нового аналізу даних зонда "Магеллан", який у 90-х роках минулого століття вивчав Венеру.

Венера Фото: ESA

Корони на Венері

Автори другого дослідження також використовували дані зонда "Магеллан" і моделювання, і з'ясували, що підповерхнева тектонічна активність на Венері триває, незважаючи на відсутність руху плит.

Свідченнями внутрішньої активності, яка створює деформації на поверхні Венери, є корони, кажуть учені. Ці структури трохи схожі на кратери і їхній діаметр може сягати сотень кілометрів. Учені з'ясували, що ці корони мають вулканічне походження.

Вважається, що корони утворилися внаслідок виходу з надр Венери струменів розплавленого матеріалу, відомих як мантійні плюми. Вони піднімають ділянку поверхні, створюють купол, а коли той руйнується, утворюється корона.

корони на Венері Фото: solar-system

Вчені дійшли висновку, що тектонічна активність на Венері існує у вигляді взаємодії між мантійними плюмами і літосферою планети, тобто її корою і верхньою частиною мантії. І ці взаємодії можуть відбуватися під коронами.

Учені виявили, що корони вкриває розплавлений матеріал, який є менш щільним, ніж його оточення, що й запускає тектонічні процеси. Автори дослідження вважають, що саме струмені розплавленого матеріалу з надр планети змушують частини кори розриватися і плавитися, а потім опускатися вниз у мантію.

Тобто ця група вчених дійшла схожих висновків, що й автори іншого дослідження. Водночас науковці вважають, що подібна геологічна активність могла відбуватися в далекому минулому на Землі.

Для того, щоб точно з'ясувати, що насправді відбувається на Венері, на початку наступного десятиліття до планети буде відправлено зонди DAVINCI, VERITAS і EnVision. Вони мають показати, чи справді на Венері відбувається зміна кори та поверхні завдяки внутрішнім геологічним процесам.

Як уже писав Фокус, на Землю 10 травня впав старий космічний апарат, який ще 1972 року мав полетіти вивчати Венеру, але весь цей час обертався навколо Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені представили теорію, яка пояснює чому на Венері триває вулканічна активність.

Ще Фокус писав про те, що NASA врятувало найвіддаленіший космічний апарат "Вояджер-1" у результаті ризикованої операції.