Учені знайшли причину виверження вулканів на найгарячішій планеті Сонячної системи (фото)

Венера, найгарячіша планета в Сонячній системі, за оцінками, має на поверхні 85 000 вулканів. Тепер у вчених є нова теорія про те, що підживлює велику вулканічну активність. Вчені вважають, що величезна кількість вулканів і їхні виверження пов'язані з конвекцією в корі Венери.

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Дослідження опубліковано в журналі Physics of Earth and Planetary Interiors, пише Space.

Учені використовували нове гідродинамічне моделювання і з'ясували, що кора Венери може підтримувати конвекцію. Це може пояснити, як тепло з надр Венери може передаватися на поверхню, де температура сягає 466 градусів Цельсія, а вулкани та інші геологічні об'єкти демонструють явні ознаки плавлення.

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За словами вчених, раніше ніхто не розглядав можливість існування конвекції в корі Венери. Нові розрахунки показують, що конвекція в корі найгарячішої планети Сонячної системи можлива. Якщо це так, то дає нове уявлення про еволюцію Венери.

Конвекція — це процес, за якого нагрітий матеріал піднімається до поверхні планети, а більш холодний матеріал опускається. На Землі конвекційні потоки проходять через мантію, тобто шар, розташований нижче кори, що змушує тектонічні плити рухатися по поверхні нашої планети, що провокує появу геологічної активності, такої як виверження вулканів. Але на Венері немає руху плит і все ж таки вулкани іноді вивергають лаву, яка тече по поверхні планети.

Венера і Земля Фото: NASA

Конвекційні потоки також спостерігалися на карликовій планеті Плутон, де видно полігональні особливості на поверхні, що нагадують кордони тектонічних плит на Землі. Вчені вважають, що подібні процеси конвекції присутні на Венері, але вони відбуваються в тонкій зовнішній корі планети, ближче до поверхні. За словами вчених, цей тип теплопередачі може спричиняти спостережуване плавлення поверхні і пролити нове світло на тип і розміщення вулканів на Венері.

Автори дослідження кажуть, що конвекція в корі Венери може бути ключовим відсутнім механізмом вулканічної активності на цій планеті.

Подальші дослідження, що поєднують моделювання зі спостереженнями за поверхнею Венери, допоможуть краще зрозуміти геологію планети, заявили вчені. Майбутня місія на Венеру могла б зібрати виміри гравітації з високою роздільною здатністю, щоб допомогти розрахувати щільність і різницю температур у корі планети і підтвердити, що процеси конвекції справді присутні.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли спосіб зробити Марс придатним для життя. Майбутнім поселенцям на Марсі потрібно буде створити умови, які імітують екологічні системи нашої планети, тобто потрібно створити другу Землю. Вчені запропонували спосіб, як це можна зробити.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли пояснити природу темної енергії, яка прискорює розширення космосу і при цьому вважають, що знайшли доказ теорії струн.

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