На Землю впаде 53-річний космічний корабель СРСР: відомо точно, коли і куди (фото)

За останніми даними експертів, які займаються відстеженням космічного сміття, радянський посадковий модуль "Космос-482" звалиться на Землю вже в суботу, 10 травня.

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Про це пише Space.

"Космос-482": що відомо про радянський апарат, який впаде на Землю?

Посадковий модуль "Космос-482" має діаметр 1 метр і вагу приблизно 495 кг. Він створений із міцних матеріалів, а зокрема з титану, щоб пережити спуск у дуже щільній атмосфері Венери та витримати певний час найсильнішу спеку і тиск на її поверхні. Тож є ймовірність, що цей апарат не згорить в атмосфері Землі і може впасти цілим на поверхню планети.

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У 1972 році вчені з колишнього СРСР відправили в космос посадковий модуль "Космос-482", який мав долетіти до Венери, другої планети від Сонця, і приземлитися на її поверхню. Цей посадковий модуль так і не зміг покинути орбіту Землі через аварію, що виникла з ракетою-носієм, і аномалію, яка виникла в двигуні посадкового апарату. Відтоді, ось уже 53 роки радянський венеріанський модуль обертався навколо Землі. Його орбіта поступово знижувалася і ось настав час, коли він впаде на Землю.

Посадковий модуль "Космос 482" Фото: Wikipedia

Ще 2019 року астрономи прогнозували, що цей посадковий модуль звалиться на нашу планету протягом року, але цього не сталося.

"Космос-482": коли радянський модуль впаде на Землю?

Експерти з відстеження космічного сміття (непрацюючий радянський венеріанський модуль, що не працює, якраз і є космічним сміттям) прогнозують, що "Космос-482" увійде в атмосферу Землі 10 травня, приблизно о 8:54 за Києвом. Хоча це може статися на 9 годин раніше або на 9 годин пізніше.

"Космос-482": де впаде радянський модуль на Землю?

Досі експерти не визначилися з місцем падіння посадкового модуля "Космос-482", але траєкторія його руху показує, що зона його падіння охоплює територію нашої планети, розташовану між 52 градусами південної і 52 градусами північної широти. Тобто в зоні падіння знаходяться всі континенти, крім Антарктиди. Експерти кажуть, що точніше місце падіння стане відоме просто під час входу апарата "Космос-482" в атмосферу Землі.

Карта, що показує можливі траєкторії падіння модуля "Космос-482"

Але з огляду на те, що приблизно 71% поверхні Землі покривають океани і моря, то існує висока ймовірність, що "Космос-482" впаде у воду, а не на сушу. З іншого боку, велика територія в зоні потенційного падіння не є заселеною. Експерти вважають, що є велика ймовірність того, що венеріанський модуль, навіть якщо не згорить в атмосфері, то не заподіє нікому шкоди під час падіння. Передбачається, що ймовірність того, що цей модуль залишиться цілим до самої поверхні, становить лише 0,4 з 10 000.

Карта, що показує зону падіння модуля "Космос-482" Фото: Live Science

Історична космічна програма СРСР

"Космос-482" є посадковим модулем із радянської програми "Венера", у рамках якої кілька апаратів відвідали Венеру. Першим в історії посадковим модулем, який приземлився на Венері в 1970 році став "Венера-7". Наступний модуль "Венера-8" здійснив посадку на Венері 1972 року. "Космос-482" був створений як копія останнього апарату, але він так і не зміг потрапити на пекельну планету, де температура сягає 480 градусів Цельсія. У 1982 році посадковий модуль "Венера-13" уперше в історії надіслав на Землю кольорові фотографії поверхні Венери.

Поверхня Венери. Фотографія радянського модуля "Венера-13" Фото: Wikipedia

Поверхня Венери. Фотографія радянського модуля "Венера-13" Фото: Wikipedia

Венера — найгарячіша планета

Венера Фото: ESA

Нагадуємо, що Венера є планетою з найвищою температурою в Сонячній системі. Навіть на найближчій планеті до Сонця, Меркурії, температура нижча. Річ у тім, що дуже товста і щільна атмосфера Венери створює сильний парниковий ефект і утримує тепло, не дозволяючи йому виходити в космос у великій кількості. Вважається, що життя на Венері, як і на Меркурії, неможливе, але деякі вчені припускають, що в середній частині атмосфери планети існують умови для того, щоб там перебували мікроорганізми. Ця теорія ще потребує підтвердження.

Як уже писав Фокус, фізики створили надточний годинник, який відстає менш ніж на 1 секунду кожні 100 мільйонів років. Вчені з Національного інституту стандартів і технологій США створили новий атомний годинник, який є одним з найточніших у світі.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, який істинний вік Місяця і виявилося, що на самому початку своєї історії наш супутник був зовсім іншим світом.