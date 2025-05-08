Схожий на вулканічний супутник Юпітера: астрономи виявили пекельний світ біля Землі (фото)

Учені зробили нове відкриття, яке стосується Місяця. Вони вважають, що наш супутник кілька мільйонів років був гарячим, пекельним, вулканічним світом із постійними виверженнями лави з кори. Вчені вважають, що орбіта Місяця могла перетворити його на розплавлений світ на кілька десятків мільйонів років. Тобто Місяць був дуже схожий на найбільш вулканічне тіло в Сонячній системі: супутник Юпітера Іо.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

На початку історії Сонячної системи масивна протопланета врізалася в молоду Землю. У результаті, як вважається, з викинутого матеріалу із Землі був утворений Місяць, який повільно переміщався по орбіті навколо Землі і з розплавленого світу перетворився на твердий об'єкт. Зрештою, гравітація Сонця справила сильніший вплив на Місяць, і він набув витягнутої еліптичної орбіти. Гравітація Землі також вплинула на Місяць, а тому, як вважають науковці, внутрішня частина Місяця розплавилася і створила шар магми, яка вивергалася на поверхню. Вчені вважають, що поверхня Місяця могла бути заново сформована 4,35 мільярда років тому, коли потоки лави заповнили всі існуючі кратери.

Вік Місяця

Учені вважають, що Місяць був вулканічним світом Фото: NASA

З'ясування того, коли утворився Місяць, являє собою проблему. Наприклад, вивчення зразків місячного ґрунту і цирконів у цих породах дають суперечливі результати. Циркони — це силікатні мінерали, виявлені всередині порід як на Землі, так і на Місяці, і є одними з найдавніших об'єктів у Сонячній системі. Хоча породи можуть плавитися і перетворюватися, самі циркони досить міцні, щоб протистояти плавленню за будь-яких температур, крім найвищих. Тому вчені вважають, що відновлення цирконів могло статися на Місяці шляхом великих вулканічних вивержень. Вивчення і цирконів, і місячних порід дають вік Місяця приблизно 4,35 млрд років.

Але автори дослідження вважають, що саме вулканізм змінив поверхню Місяця, приховуючи його справжній вік. Тому вчені вважають, що Місяць утворився незабаром після утворення Землі 4,5 млрд років тому, як це показують вимірювання деяких місячних порід. Тобто виверження лави на поверхню могли призвести до розплавлення початкових гірських порід, а потім до їх повторного відновлення.

Місяць був схожий на Іо

Супутник Юпітера Іо Фото: NASA

Учені дійшли висновку, що протягом кількох десятків мільйонів років на створеному Місяці відбувається активний вулканізм. Але це не обов'язково були виверження знайомих нам вулканів. Лава, ймовірно, накопичувалася під корою, а потім виходила назовні у вигляді вивержень. І ці виверження, як вважають вчені, відбувалися по всій поверхні Місяця, і таким чином він був схожий на супутник Юпітера Іо з сотнями вулканів.

При цьому вчені вважають, що 4,5 млрд років тому Місяць перебував набагато ближче до Землі і, найімовірніше, в небі він був у 2 рази більшим, ніж зараз. Якби хтось зміг відправитися в минуле, то можна було б побачити, як весь Місяць вкривають яскраві потоки лави і відбуваються множинні виверження. У такому стані Місяць, ймовірно, перебував лише кілька десятків мільйонів років.

Як уже писав Фокус, супутник розглянув на Марсі щось незвичайне. Нові супутникові знімки з високою роздільною здатністю виявили на Марсі візерунки, які схожі на фарбу, що стікає зі стіни. Щось подібне можна побачити і на Землі.

Також Фокус писав про те, що фізики зробили несподіване відкриття. Вони вважають, що майбутнє може впливати на сьогодення, що кидає виклик традиційному розумінню причинно-наслідкових зв'язків.