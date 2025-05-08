Фарба стікає зі стіни: супутник роздивився на Марсі щось незвичайне (фото)

Нові супутникові знімки з високою роздільною здатністю виявили на Марсі візерунки, які схожі на фарбу, що стікає зі стіни. Щось подібне можна побачити й на Землі.

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Про це пише LiveScience.

Побачивши знайомі візерунки на поверхні, вчені припустили, що Марс і Земля могли бути сформовані одними й тими самими силами. На нашій планеті такі візерунки з'являються на гірських схилах у холодних регіонах, де ґрунт замерзає і відтає протягом року. На Марсі могли бути такі ж крижані та вологі умови, тому виявлена область може стати чудовим місцем для досліджень. Дослідники зможуть дізнатися, яку роль рідка вода відігравала у формуванні Червоної планети, а також відшукати можливі сліди життя.

"Розуміння того, як формуються ці візерунки, дає цінну інформацію про історію клімату Марса, особливо про потенціал минулих циклів замерзання та відтавання, хоча необхідно провести більше роботи, щоб визначити, чи утворилися ці особливості нещодавно або давно", — говорить провідний автор дослідження з Університету Рочестера Джон Пол Слейман.

На Землі такий тип ґрунту називається соліфлюкція, яка утворюється, коли шар мерзлої землі частково відтає і стає пухким. Унаслідок цього верхній шар ґрунту сповзає по схилу вниз. Цей процес створює хвилеподібні візерунки на схилах пагорбів у холодних регіонах. Марс розташований на більшій відстані від Сонця, ніж Земля, тому на Червоній планеті набагато холодніше, але марсіанська соліфлюкція трапляється тільки у високих широтах.

Порівняння соліфлюкцій на Марсі та на Землі Фото: University of Rochester

Попередні дослідження припускали, що високоширотні регіони Марса могли замерзати та назад відтавати в недавній кліматичній історії планети. Але також залишається ще багато запитань без відповідей, наприклад, чому соліфлюкції на Марсі набагато більше, ніж на Землі.

Супутникові знімки незвичайної області на Марсі були зроблені камерою HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter NASA. На них група дослідників також виявила, що хвилеподібні форми рельєфу слідують тій самій базовій геометричній схемі, що і в Скелястих горах, Арктиці та інших холодних гірських регіонах Землі, згідно із заявою

Співавторка дослідження Рейчел Глейд порівнює форми рельєфу з візерунками, які спостерігаються в рідинах.

"Ці візерунки є великими, повільно рухомими, зернистими прикладами звичайних візерунків, що трапляються у звичайних рідинах, наприклад, фарбі, що капає по стіні", — каже Глейд.

Також команда вчених зазначає, що марсіанські соліфлюкції більші за земні, в середньому приблизно у 2,6 раза. Одним із пояснень може бути те, що гравітація на Марсі слабша, що дає змогу хвилям опадів, що накопичуються, рости більше перед тим, як скотитися вниз.

Результати дослідження підтверджують попередні підозри про те, що соліфлюкції Марса пов'язані — або були пов'язані — з ґрунтовим льодом. Дослідники поки не можуть підтвердити, що рідка вода була залучена до цього процесу, ґрунтуючись тільки на знімках із супутника. Автори припустили, що майбутні лабораторні експерименти могли б вивчити, чи потрібні лід і рідка вода для формування хвилеподібних візерунків.

Нагадаємо, Червона планета мала дуже дивне магнітне поле. Земля має магнітне поле, яке захищає нашу планету від сонячного вітру. Марс у минулому також мав магнітне поле, але тепер залишилися тільки його сліди в гірських породах.